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動漫迷請注意！新竹縣辦國際動漫節有譜了

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
大型動漫節活動過去都集中在台北、台中及高雄等地舉辦。記者胡蓬生／攝影
大型動漫節活動過去都集中在台北、台中及高雄等地舉辦。記者胡蓬生／攝影

2024漫畫博覽會剛在台北落幕，相關單位相中新竹地區商機，中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿等人最近拜會新竹縣政府，期望能在新竹辦大型國際動漫博覽會，副縣長陳見賢代表縣長楊文科接待，表達樂觀其成、全力支持，可讓新竹的動漫迷就近參加，留住遊客腳步並欣賞新竹縣的風采。

陳見賢表示，新竹縣是全國平均年齡最年輕的縣市，喜好動漫的人很多，不僅是全國的科技首都、高科技重鎮，也具有就業高、所得高、遷入高、教育程度高及失業率低等「四高一低」特色，極具消費潛力。

陳見賢說，日本動漫風靡台灣已久，除動漫情節引人入勝，周邊商品、Cosplay也帶動市場、活絡青年。新竹縣政府十分重視青年，不僅成立青年諮詢委員會，也辦理「社團新幹線」校園社團創新及增能計畫，鼓勵青年學子在校園社團領域中積極自我探索、展現自我，還打造青年發聲平台，推出竹縣青年Podcast節目，並與明新科技大學合作在校內成立新竹縣首座青創基地，協助青年築夢。

縣府指出，大型動漫節活動過去都集中在台北、台中及高雄等地舉辦，竹縣青年想參加都必須跨縣市，耗費時間與體力，樂見中華動漫出版同業協進會等單位來拜會、交流，希望未來雙方能有機會合作舉辦相關動漫大型活動，讓新竹的年輕人能就近參加，並藉此吸引全台民眾來共襄盛舉，不僅造福在地青年，也能帶動周邊觀光。

中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿表示，動漫活動都能吸引數十萬人次造訪，這次拜會也期望能在新竹縣舉辦，不僅吸引人氣，也可帶動新竹在地商機，期望雙方能有合作交流機會。

大型動漫節活動過去都集中在台北、台中及高雄等地舉辦。記者胡蓬生／攝影
大型動漫節活動過去都集中在台北、台中及高雄等地舉辦。記者胡蓬生／攝影
大型動漫節活動過去都集中在台北、台中及高雄等地舉辦。記者胡蓬生／攝影
大型動漫節活動過去都集中在台北、台中及高雄等地舉辦。記者胡蓬生／攝影
大型動漫節活動過去都集中在台北、台中及高雄等地舉辦。記者胡蓬生／攝影
大型動漫節活動過去都集中在台北、台中及高雄等地舉辦。記者胡蓬生／攝影
中華動漫出版同業協進會日前拜會縣府，新竹縣副縣長陳見賢對竹縣辦動漫節表示樂見其成。 圖／新竹縣政府提供
中華動漫出版同業協進會日前拜會縣府，新竹縣副縣長陳見賢對竹縣辦動漫節表示樂見其成。 圖／新竹縣政府提供
中華動漫出版同業協進會日前拜會縣府，新竹縣副縣長陳見賢（左二）對竹縣辦動漫節表示樂見其成。 圖／新竹縣政府提供
中華動漫出版同業協進會日前拜會縣府，新竹縣副縣長陳見賢（左二）對竹縣辦動漫節表示樂見其成。 圖／新竹縣政府提供

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