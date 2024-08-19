竹北市部分道路龜裂破損 公所改善提升公共安全

新竹縣竹北市公所今天表示，為保障用路人安全，進行文忠路及光明一路等路段進行刨鋪作業，解決道路路面龜裂、破損問題，並新設綠底行穿標線及檢討行車引導線，以提升公共安全。

竹北市公所今天提供新聞資料指出，文忠路及光明一路等路段出現龜裂、破損等問題，因此公所編列新台幣560萬元改善道路，並在文忠路上新設綠底行穿標線，保障行人安全。

竹北市長鄭朝方告訴中央社記者，文忠路及光明一路改善作業重新鋪設路面，面積達1.25萬平方公尺，目前已完工，將持續改善道路，為市民提升交通環境。

他說，此外過去在進行道路維修，多以補丁式方式進行，常讓民眾詬病，他上任後改以街廓式整合方式，是透過鋪面平整度及區域性，盤整市轄道路後再進行刨鋪作業。

鄭朝方指出，為全面提升竹北交通與人行空間，他將持續推動道路改善，並實現以人為本的竹北人行，打造良好的交通路網。