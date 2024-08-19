桃園首件公辦都更社宅 下個月招租

桃園市首件公辦都更社會住宅「東門段」正在室內裝修，市長張善政昨「開箱」，預告70戶社宅9月將招租；彰化縣首個公辦都更案為員林火車站前方的荒廢黃金帝國大樓，預計年底前開拆，苗栗縣苗栗火車站前、南苗市場與敬軍新村公辦都更案也著手先期規畫案，都盼再造城市「第二春」。

桃園市近年啟動2件公辦都更案都導入社宅，首件「東門段」鄰近桃園火車站商圈，興建2棟地上14層、地下3層建築，市府分回1棟，未來1到2樓由武陵派出所進駐，3到4樓為警察勤務宿舍，5到14樓70戶社宅，將提供1、2、3房型，由於地段熱門，預估9月起租很搶手。

張善政昨天「開箱」訪視社宅實品屋包含床架、衣櫃、冷氣等一應俱全，客廳與房間也都有對外窗。

第2件公辦都更中壢「中興巷」，分回的社宅也啟動室內裝修，完工後將釋出93戶社宅。

彰化縣黃金帝國大樓位於員林火車站前方寸土寸金的精華地，曾是南彰化指標性商業大樓，在921地震後成為廢墟危樓，荒廢迄今。縣府著手公辦都更作業，已編列8100萬元拆除經費，年底前開拆，將斥資27億元重建住商合一大樓，已有不少廠商有高度投資意願。

彰縣府指出，黃金帝國大樓公辦都更案包括私有土地約788坪、後方公有宿舍群土地742坪，未來規畫新建地上22樓、地下4樓的住商大樓，也將設置公益設施。

苗栗縣政府最近也成立都市更新推動小組，最近已向內政部申請公辦都更先期規畫，分別為南苗市場及敬軍新村商圈公辦都更，及苗栗火車站站前周邊地區商圈公辦都更2案，規畫期間將就地主意願進行調查及溝通，預期2027年期末報告辦理都更。

其中，南苗市場周邊曾是全縣最繁榮之處，但隨著城市發展重心轉移沒落，縣府工商發展處指出，南苗市場及敬軍新村案初步面積約1.24公頃，約有近50%的公有地，希望透過都更再創第二春。

新竹市都發處指出，新竹市目前在辦理三廠市場、後站以及紅屋鐵板燒等3件公辦都更案，目前都在規畫進行中。