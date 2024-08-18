台61後龍玄寶大橋施工 20日上午8點起50個小時全線封閉

台61線94公里455公尺苗栗縣後龍鎮玄寶大橋路段施工，預定8月20日上午8點至22日下午6點共50個小時全線封閉，公路局中區養護工程分局苗栗工務段提醒用路人注意改道。

台61線後龍鎮玄寶大橋局部補強及改建工程，8月20日上午8點起50個小時第二階段吊梁施工，台61線93公里至99公里100公尺區間，封閉南、北主線及側車道，如作業提早完成，將提早開放通行。

施工期間請改道行駛替代道路，北上車輛改道由台61線後龍交流道下，轉台6線、台1線、台13甲、台1己、台61線行駛；南下車輛改道由台61線竹南交流道下，轉台1己、台13甲、台1線、台6線、台61線行駛。