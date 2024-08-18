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鳳飛飛「尋找追夢人」常設展開展 未曾公開珍貴文物曝光

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪區鳳飛飛故事館「尋找追夢人」常設展開幕，歡迎喜愛鳳姐的歌迷朋友造訪。 圖／市政府提供
大溪區鳳飛飛故事館「尋找追夢人」常設展開幕，歡迎喜愛鳳姐的歌迷朋友造訪。 圖／市政府提供

桃園市長張善政今天下午出席大溪區鳳飛飛故事館「尋找追夢人」常設展開幕及街區串聯活動記者會，張善政表示，鳳飛飛是桃園大溪女兒，也是大溪的驕傲 ，8月20日鳳飛飛冥誕前夕，舉辦鳳飛飛故事館常設展開展，歡迎喜愛鳳飛飛的歌迷朋友來大溪鳳飛飛故事館，共同緬懷帥氣、才華的鳳飛飛。

「鳳姐」鳳飛飛故事館自2022年初開館至今，吸引13.6萬多人造訪，今年每月參觀人數約5000 人，這次市府文化局、大溪木藝生態博物館、財團法人大嵙崁文教基金會及鳳飛飛慈善基金會共同規畫「尋找追夢人」常設展開展系列活動，串聯大溪6家街角館，以展覽、文旅、體驗等多元形式，連結鳳飛飛與大溪故鄉文化。

張善政表示，感謝鳳飛飛慈善基金會提供未曾公開曝光的鳳飛飛生活照片、親筆手稿、演出服裝及帽子、日常球鞋、眼鏡、廣告海報等多項珍貴文物，提供喜愛鳳飛飛的歌迷朋友造訪懷這位永遠的歌后。

大嵙崁文教基金會表示，鳳飛飛故事館「尋找追夢人」常設展，以鳳飛飛名曲「追夢人」為題，設置「飛」我們大溪女兒鳳飛飛、「響」鳳飛飛的追夢路、「虹」如彩虹般的專輯產出、「追」屬於我們與鳳飛飛的美好年代、「愛」取之社會、用之社會的大愛」等5大展區，運用沉浸式造景與手繪溫馨插畫，敘述鳳飛飛與大溪的故事，展館也典藏175首鳳飛飛歌曲，完整呈現鳳飛飛精彩的音樂史，讓大眾更深刻認識鳳飛飛的故事。

鳳飛飛故事館配合「尋找追夢人」常設展開展，特別製作鳳飛飛金句書籤及鳳飛飛簽名帽子2款文創品，所獲盈餘提供鳳飛飛慈善基金會作為慈善公益使用，有興趣歌迷朋友可查詢鳳飛飛故事館臉書粉絲專頁。

桃園市長張善政（見圖）主持大溪區鳳飛飛故事館「尋找追夢人」常設展開幕。 圖／市政府提供
桃園市長張善政（見圖）主持大溪區鳳飛飛故事館「尋找追夢人」常設展開幕。 圖／市政府提供
大溪區鳳飛飛故事館「尋找追夢人」常設展開幕，歡迎喜愛鳳姐的歌迷朋友造訪。 圖／市政府提供
大溪區鳳飛飛故事館「尋找追夢人」常設展開幕，歡迎喜愛鳳姐的歌迷朋友造訪。 圖／市政府提供

張善政 桃園 鳳飛飛

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