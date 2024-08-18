遶境賑孤吸8千人隊伍綿延數公里 民進黨設茶水站請吃冰

「2024竹塹中元城隍祭」今天進入活動最高潮「遶境賑孤」，由都城隍公爺率各地宮廟陣頭，從新竹都城隍廟出發，代理市長邱臣遠及新竹都城隍廟管理人鄭來聖扶轎同行，沿途信眾設香案迎接城隍爺聖駕，吸引千名信眾參與。民進黨新竹市黨部也搭設香案及「民主茶水讚（站）」恭迎都城隍爺，並準備「814枝仔冰」給轎班消暑、補能量。

邱臣遠指出，竹塹中元城隍祭是新竹重要的傳統民俗活動之一，每年皆吸引眾多民眾參加，今日的遶境賑孤活動將一直持續到夜晚，由於適逢假日，吸引大量信徒和遊客參加。據主辦單位統計，共有來自全台82個陣頭、超過8千人參與遶境，整個人潮隊伍綿延數公里。

民進黨新竹市議員陳建名、鄭美娟、劉彥伶、劉康彥及市黨部評委戴振博等人，今天下午也齊聚「民主茶水讚（站）」，為轎班遞上礦泉水及枝仔冰消暑。市黨部主委、市議員施乃如表示，農曆7月夏日炎炎，遶境中最辛苦的就是轎班人員，民進黨新竹市黨部特別準備枝仔冰，讓城隍爺的腳力能清涼消暑，也邀請市民在家門口擺香案，誠心迎接城隍爺，共同參與新竹的宗教盛事！

市議員劉康彥說，取名「民主涼水讚（站）」，將大家習以為常的「民主」跟遶境必備的「涼水站」做巧妙結合，一方面是提醒大家「民主」價值得來不易，更是以虔敬的心參與盛事，迎接來自全國各地贊境的廟宇。