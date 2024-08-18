桃園首件公辦都更「東門段」社宅將招租 3房型搶先開箱

桃園首件公辦都更社宅「東門段」2020年動工，目前正在進行室內裝修，桃園市長張善政今天前往開箱。市府住宅發展處表示，東門段將提供70戶社宅，預計9月開始受理登記、明年1月起租。此外第2件公辦都更中壢「中興巷」，分回的社宅也已啟動室內裝修，完工後將釋出93戶社宅。

東門段公辦都更位於成功路、朝陽街口，鄰近桃園火車站商圈，走路10分鐘即可到東門國小。住宅處表示，此案實施者為立信工營造股份有限公司，共有2棟地上14層、地下3層建築，市府分回1棟，未來1到2樓由武陵派出所進駐，3到4樓為警察勤務宿舍，5到14樓共有70戶社會住宅，將提供1、2、3房型3種戶型招租。

住宅處表示，各社宅戶均配有床架組、鞋櫃、衣櫃等基本家具，並已安裝冷氣及熱水器，目前6樓實品屋裝修完工，全數室內裝修預計10月完工；市長張善政今至東門段社宅聽取簡報，並開箱1、2、3房型社宅，各房型客廳、房間均有對外窗，2、3房型主臥房為套房，適合小家庭入住；由於東門段緊鄰桃園火車站商圈，預估會非常搶手。