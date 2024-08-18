桃市首開跨區連鎖都更 解決八德延宕50年問題

桃園市住宅處提案劃定策略性都市更新地區，日前通過將八德區大湳森林公園北側土地及桃園區桃合段市有土地納入併同開發，解決延宕的都更問題。

桃園市政府住宅發展處今天發布新聞稿表示，八德大湳森林公園北側169筆土地超過8成為國有土地，早期提供軍眷居住，4、50年來已多有轉租或佔用，權屬關係複雜且屋況老舊、巷弄狹小，居住環境品質不佳且有防救災疑慮，亟需透過都更解決。

住宅處考量，若單獨更新，占用、拆遷問題又難以妥適解決，因此特別納入過去市府透過都市計畫變更回饋所取得的桃園區桃合段市有土地，以連鎖式都更的方式，劃定策略性更新地區，大幅提高解決大湳森林公園北側建築老舊且環境不及的可行性。

住宅處指出，桃合段規劃未來由實施者分回，除了可提供部分戶數供原土地或建物租戶承購外，也將設置公益設施；至於大湳森林公園北側，將規劃興建約70戶社會住宅或可負擔住宅，並開闢20公尺園道、400坪公園，作為大湳森林公園北側的入口意象，2個基地分別位於捷運綠線G04站及G06站附近，交通便利。

住宅處也感謝桃園市都委會的支持，透過公辦都更落實TOD （大眾運輸導向發展）、提升優質居住環境，並將市有土地活化運用，住宅處後續將著手辦理更新計畫公告、啟動可行性評估及招商文件研擬，預計114年4月公告招商。