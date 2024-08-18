新竹青鳥反貪污看板遭拆 「新竹找安號」集資宣傳車繞街抗議
新竹青鳥日前集資掛「反貪污」看板遭強拆，新竹青鳥再次集資租借宣傳車，並命名「新竹找安號」，自今天下午起繞行新竹市各街道宣傳反貪污理念，也表達對新竹市政的不滿。
竹市發起罷免國民黨立委鄭正鈐團體在網路社群Threads發文指出，竹市於2022年選舉淪為「藍白合」示範城市，在夾帶私心仇恨的執政下，透過粗暴方式箝制言論，例如若有網友在因涉貪遭判刑停職的新竹市長高虹安臉書（Facebook）留言發表不同意見時，會遭刪除，無法表達真實意見。
另外，發起罷免高虹安團體曾找到某獨立書店作為收連署書實體站點，但疑遭惡意評論被迫取消合作，以及日前有新竹青鳥集資懸掛「反貪污」看板卻遭強拆，民眾習以為常的民主遭看不見的黑手摧殘。
1名新竹青鳥成員告訴中央社記者，為表達日前看板遭強拆的不滿情緒，新竹青鳥再次集資租借LED（發光二極體）宣傳車，並命名「新竹找安號」，自今天下午1時從竹市東大路與南大路交叉口出發，開始繞行各街區，並透過播放影片、圖卡宣傳反貪污理念。
新竹青鳥日前在新竹市都城隍廟附近架設印有「高虹安貪污」字樣的大型廣告，疑遭竹市府委託廠商拆除，引發新竹青鳥不滿。市府當時指稱，是屋主自行找廠商拆除。
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