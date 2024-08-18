北橫慈湖拉拉山遊客中心1星負評？ 桃園觀旅局這樣回應

桃園市復興區北橫旅遊景點、遊客服務中心旅遊，越來越多民眾使用Google Map及分享評論，桃園市審計處針對去年度這項評論點名北橫、慈湖、拉拉山遊客中心遊客1星評論，要求市府觀旅局善用網路數位資訊及導入使用者觀點積極改善，也要求市府設置桃園智慧遊APP增設泰語及越南語等東南亞語，提升旅遊人次。

市府觀光旅遊局長周柏吟今天表示，民眾在Google Map開放平台自由評論，非正式管道，一般評論超過3星以上就具備旅遊水準，北橫、慈湖、拉拉山遊客中心整體平均評論超過4星，因政治、廁所、停車、設施及服務部分被1星負評，該局已相繼在去年底及今年改善，大大提升桃園景點旅遊品質和人次。

桃園審計處依交通部觀光署臺灣旅遊狀況調查統計，發現桃園市至遊客旅次成長6.8％，相較其他5都旅次比率有待加強，應研擬景區觀光行銷、發展定位，並指出111年度桃園智慧遊APP提供繁體中、英、日及韓文4種語言，應改善增加泰、越南語等東南亞語系，提升各國旅遊人次。

根據Google Map的遊客評論（1至5星）桃園遊客服務中心分數介於3.6至4.4星， 義盛及羅浮遊客中心無1星評論外，北橫、慈湖及拉拉山等遊客中心的1星負評， 多數反映廁所清潔、停車場、園區設施及服務品質有待提升，尤要遊客關注事項，應積極研擬改善，提升旅遊服務品質。