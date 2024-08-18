快訊

謝國樑強調東岸商場爭議「四連勝」 NET反諷罷免案已「二連敗」

雨區擴大！9縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

M痘新病毒株容易侵犯幼童、濕疹患者？ 羅一鈞如此說明

撤銷SRF廠進駐 張善政：追求程序正義

中央社／ 基隆18日電
桃園市政府發函撤銷3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區，對於外界解讀槓上中央，桃園市長張善政今天說，這不是市府在槓中央或不槓中央，市府追求的是程序正義。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府發函撤銷3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區，對於外界解讀槓上中央，桃園市長張善政今天說，這不是市府在槓中央或不槓中央，市府追求的是程序正義。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府發函撤銷3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區，對於外界解讀槓上中央，桃園市長張善政今天說，這不是市府在槓中央或不槓中央，市府追求的是程序正義。

SRF（固體再生燃料）廠進駐桃園科技工業園區爭議持續，桃園市政府今年3月宣布，因經濟部收回推薦函，3家SRF廠（台灣立方、可寧衛、立疆）專案入園程序已不完備，廢止進駐桃園科技工業園區，但可寧衛能源公司對此提出訴願，經濟部6月撤銷市府處分。

數百名桃園民眾8月7日北上總統府陳情，之後到經濟部撒冥紙抗議SRF廠進駐，桃園市府8月8日發函，撤銷這3家廠商入園許可。

張善政今天前往基隆市成功市場，力挺身陷罷免危機的基隆市長謝國樑時受訪表示，當初通過的過程非常曲折，其中有許多程序不正義，市府撤銷入園許可，就是希望用該有的程序再走一遍。

張善政說，「過去這個我們覺得被扭曲的這些程序，我們希望把它廢止掉，就是這個意思」。

SRF

延伸閱讀

張善政舉1200月票挺謝國樑 罷團則稱：月票與2人沒有關係

為SRF案槓上中央？ 張善政：扭曲的程序廢除掉 就這個意思

只要呼吸不要錢！桃觀音人支持SRF撤銷 卻擔心這個

影／善樑二人組合體 張善政挺謝國樑促銷桃園黑毛豬

相關新聞

才藝班推飛、重摔男童傷勢曝 竹市府：重罰25萬勒令停業

新竹市一家兒童才藝班爆發不當體罰事件，一名小四升小五男童疑因和其他學生有糾紛，沒想到竟被棋院主任「拖」出教室，期間男童多...

竹市男童在才藝班被不當對待 母親還原真相：腦袋著地數次

新竹市心和兒童棋院爆發不當體罰事件，一名小四升小五男童疑因和其他學生有糾紛，沒想到竟被棋院主任「拖」出教室，男童多次想回...

北橫慈湖拉拉山遊客中心1星負評？ 桃園觀旅局這樣回應

桃園市復興區北橫旅遊景點、遊客服務中心旅遊，越來越多民眾使用Google Map及分享評論，桃園市審計處針對去年度這項評...

撤銷SRF廠進駐 張善政：追求程序正義

桃園市政府發函撤銷3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區，對於外界解讀槓上中央，桃園市長張善政今天說，這不是市府在槓中央或...

曾是排球隊選手！排灣少年成為勇消 CPR初體驗超慌張

桃園市八德消防分隊上個月獲報一名男子昏厥，立即出動救護人員到場救援，男子送醫途中失去呼吸心跳，救護人員及時在救護車上給予...

桃園大湳森林公園周邊老舊 市府首開跨區連鎖都更策略

桃園市積極推動都更，住宅發展處提案劃定策略性都市更新地區，透過法令程序提高容積獎勵上限，日前經桃園市都委會通過，將八德區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。