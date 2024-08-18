才藝班推飛、重摔男童傷勢曝 竹市府：重罰25萬勒令停業

新竹市一家兒童才藝班爆發不當體罰事件，一名小四升小五男童疑因和其他學生有糾紛，沒想到竟被棋院主任「拖」出教室，期間男童多次想回到教室，班主任為阻止竟動手用力推倒男童多次，導致男童腦部重摔，經醫院驗傷後有頭部、左肩、左手肘擦挫傷，右上臂挫傷併皮下血腫等傷勢。新竹市教育處獲報後除勒令停業，並重罰25萬元。

男童媽媽向市議員蔡惠婷投訴指出，8/12日早上9點，兒子因手滑不小心打亂棋盤，同學因不斷做鬼臉激怒兒子，當時兒子做出怒瞪咬牙和握拳的樣子，但沒有攻擊人，沒想到棋院主任就把兒子推出教室。返家後她看見兒子身上有瘀傷，兒子也說後腦撞到櫃檯，但因為兒子想繼續上課，因此和主任討論後讓兒子繼續上課。

沒想到8/15上午9點，兒子因跟同學玩寶可夢小公仔踢足球遊戲起衝突，主任竟又將兒子拖出教室，還出手用力推倒多次，導致兒子撞到石頭地板，後來因兒子生氣拉著門不讓棋院的人進出，這時剛好有其他家長要進入棋院，主任就從棋院出來用力將兒子往馬路方向推飛，兒子也陳述說他「飛出去翻滾了一圈」，目前她已報警提告。

蔡惠婷更指出，根據曾親眼目睹過的爆料者表示，這已經不是該才藝班第一次把小孩單獨留在教室外（路邊騎樓），甚至獨留高達一個小時以上，實在誇張。孩子的安全誰負責？倘若出事，這是後悔都來不及的事。

新竹市教育處表示，這家位於慈雲路上的棋苑因未合法立案，教育處為首次接獲通報，收費方式及學生人數尚待確認，稽查當天現場約有十餘位學生。有關該棋苑未合法立案一事，並將依據補習及進修教育法開罰25萬元，未改善將連續開罰，教育處除輔導該棋苑限期立案外，未完成立案前，將朝勒令停業方式處理。