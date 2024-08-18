曾是排球隊選手！排灣少年成為勇消 CPR初體驗超慌張

桃園市八德消防分隊上個月獲報一名男子昏厥，立即出動救護人員到場救援，男子送醫途中失去呼吸心跳，救護人員及時在救護車上給予搶救措施，所幸送醫後順利康復。其中一名出勤救護的實習生温少翔過去是排球校隊選手，但他畢業後毅然決然選擇考警專，立志成為一名消防員，這次遇上救人初體驗，當下相當慌張害怕，但還好在學長的帶領下成功搶命，讓他更確立了想救人的心。

八德消防分隊上個月獲報一處社區有急病案件，立即出動2名救護人員及一名實習生趕抵現場；救護人員到場後，一名男性患者坐在椅子上呈現昏厥狀態，救護人員立即給予氧氣及救護處置，送醫途中男子突失去呼吸心跳，救護人員立即給予CPR、氧氣及AED，經過幾分鐘搶救恢復呼吸心跳，事後男子送往聖保祿醫院救治，近期康復出院，短短幾分鐘從鬼門關前搶人成功。

其中出勤的實習生温少翔，來自屏東縣排灣族，過去他曾是排球校隊選手，曾在國中排球甲級聯賽及高中排球乙級聯賽取得第三名等佳績，但不同於其他運動員，他沒有選擇繼續走運動員這條路，而是轉換跑道就讀警專，又因天生樂於助人的個性及救人的使命感，促使温少翔毫不猶豫的選擇成為一名消防員。

温少翔表示，當時實施CPR時有別於課堂上操作的安妮，真正的患者胸部比較脆弱，按壓當下非常慌張也顯得手忙腳亂，還好在學長的帶領下成功救回患者生命，經過這個案件讓他確立了想成為一名消防人員的決心，也期許自己的技術能夠更加精進，幫助更多需要幫助的人。