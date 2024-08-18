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桃園大湳森林公園周邊老舊 市府首開跨區連鎖都更策略

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園大湳森林公園北側169筆土地超過8成為國有土地，早期提供軍眷居住，目前屋況老舊、巷弄狹小，市府決定推動策略性都更。圖／桃園市住宅處提供
桃園大湳森林公園北側169筆土地超過8成為國有土地，早期提供軍眷居住，目前屋況老舊、巷弄狹小，市府決定推動策略性都更。圖／桃園市住宅處提供

桃園市積極推動都更，住宅發展處提案劃定策略性都市更新地區，透過法令程序提高容積獎勵上限，日前經桃園市都委會通過，將八德區大湳森林公園北側169筆土地及桃園區桃合段市有土地，納入策略性都市更新地區，併同整體規劃開發，未來八德部分將設置社會住宅、公園等設施。

住宅處表示，八德大湳森林公園北側169筆土地超過8成為國有土地，早期提供軍眷居住，4、50年來已多有轉租或佔用，權屬關係複雜且屋況老舊、巷弄狹小，居住環境品質不佳，亦有防救災疑慮，亟需透過都更解決；但若單獨更新，占用、拆遷問題難以妥適解決，因此納入過去市府透過都市計畫變更回饋所取得的桃園區桃合段市有土地，以連鎖式都更的方式劃定策略性更新地區，提高解決大湳森林公園北側窳陋環境的可行性。

住宅處表示，桃合段規畫未來由實施者分回，除可提供部分戶數供原土地或建物的租戶承購之外，將設置公益設施，大湳森林公園北側則將規畫興建約70戶社會住宅或可負擔住宅，並開闢20公尺園道、400坪公園，作為大湳森林公園北側的入口意象，兩基地分別位於捷運綠線G04及G06站附近，交通便利。

住宅處表示，感謝桃園市都委會委員們的支持，透過公辦都更落實TOD發展、提升優質的居住環境，並將市有土地活化運用，接續住宅處將著手辦理更新計畫公告、啟動可行性評估及招商文件研擬，預計2025年4月公告招商。

桃園 森林公園 都更

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