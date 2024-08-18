苗栗市南苗、北苗商圈第二春？ 縣府推公辦都更
苗栗縣政府推動公辦都市更新，申請苗栗市南苗市場、敬軍新村，及苗栗火車站站前周邊地區兩案先期規畫，希望2027年完成期末報告，並辦理都更，縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠等人都樂觀再創第二春。
縣府最近成立都市更新推動小組，任務推動都更政策及列管進度，縣府工商發展處指出，縣府已向內政部申請公辦都更先期規畫，分別為南苗市場及敬軍新村商圈公辦都更案，及苗栗火車站站前周邊地區商圈公辦都更案，規畫期間將就地主意願進行調查及溝通，預期2027年期末報告辦理都更。
其中，南苗市場及敬軍新村案初步面積約1.24公頃，約有近50%的公有地，北側區域為原敬軍新村座落街廓，北以計畫道路邊界線、南至中山路、東起民生街、西以中山路726巷為界，南側區域南苗市場座落街廓，南以文昌街及保存區為界、東至中正路、西至米市街、北至博愛街；苗栗火車站站前案初步面積約2.41公頃，國營事業土地約占50%，北起義民街、西以三西街及站前「廣1」用地為界、南至為公路、東至中山北路。
工商發展處指出，南苗市場周邊曾是全縣最繁榮的地方，南苗市場旁的文昌祠一帶更是盤踞「地王」多年，隨著城市重心的轉移，南苗市場及周圍商圈日漸老舊沒落，希望透過都更再創第二春。
苗栗火車站是重要交通門戶，火車站及周邊環境再造工程建設完成後，大眾運輸發展更加完善，展現再生潛力，加上毗鄰火車頭園區即將開放，透過都更振興站前商圈的競爭力，結合大眾運輸、自行車，及人本系統等交通機能，進一步展現特色空間與商業廊帶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言