苗栗市南苗、北苗商圈第二春？ 縣府推公辦都更

苗栗縣政府推動公辦都市更新，申請苗栗市南苗市場、敬軍新村，及苗栗火車站站前周邊地區兩案先期規畫，希望2027年完成期末報告，並辦理都更，縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠等人都樂觀再創第二春。

縣府最近成立都市更新推動小組，任務推動都更政策及列管進度，縣府工商發展處指出，縣府已向內政部申請公辦都更先期規畫，分別為南苗市場及敬軍新村商圈公辦都更案，及苗栗火車站站前周邊地區商圈公辦都更案，規畫期間將就地主意願進行調查及溝通，預期2027年期末報告辦理都更。

其中，南苗市場及敬軍新村案初步面積約1.24公頃，約有近50%的公有地，北側區域為原敬軍新村座落街廓，北以計畫道路邊界線、南至中山路、東起民生街、西以中山路726巷為界，南側區域南苗市場座落街廓，南以文昌街及保存區為界、東至中正路、西至米市街、北至博愛街；苗栗火車站站前案初步面積約2.41公頃，國營事業土地約占50%，北起義民街、西以三西街及站前「廣1」用地為界、南至為公路、東至中山北路。

工商發展處指出，南苗市場周邊曾是全縣最繁榮的地方，南苗市場旁的文昌祠一帶更是盤踞「地王」多年，隨著城市重心的轉移，南苗市場及周圍商圈日漸老舊沒落，希望透過都更再創第二春。