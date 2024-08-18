桃市府電視體驗營獲好評 助學子識破假新聞、AI換臉

每年暑假由桃園市政府主辦、桃園地區三家有線電視承辦的「有線電視媒體體驗營」邀集桃園市國小、高中學生參加，今年以「穿越傳播新宇宙」為主題，再度吸引上千人報名，活動課程由新聞記者、主播們擔任講師，除指導學員了解實際新聞採訪製作過程、體驗坐上主播台播報，不僅學習性別平權、求證及辨識假新聞，還能從小培養識讀能力，課程相當實務，有助未來職涯選擇。

台視新聞桃園記者林注強以「瞎子摸象」故事，生動比喻資訊爆炸現象，強調不同面向的資訊有不同呈現方式，讓學員們理解，資訊好比瞎子摸到大象的不同部位，形容也會不同，如同網路世界所見資訊，往往只是冰山一角。隨著AI技術日新月異，深偽換臉、假消息層出不窮，讓資訊真假難辨，AI可以輕易地生成逼真圖片、影片，甚至模仿個人聲音，讓閱聽者越來越難分辨事實與虛構。

林注強說，「資訊爆炸的現在，媒體識讀已成全民運動，雖然學員們年紀尚小，但媒體識讀的能力必須從小開始，由孩子去影響長輩是最有效果的」，一路頂著性別歧視壓力，勇奪台灣拳擊首面奧運金牌林郁婷的故事，更是性別平權的最佳案例。

第一次上主播台的學員楊翔凱分享，「剛開始當主播播報很緊張，但有同學們幫忙加油就好多了，這個活動讓我學習了解新聞是怎麼從無到有，很好玩。」另名學員黃允川也提到，他曾參加過其他單位的主播營訓練，但這次首度嘗試化妝課，覺得非常新奇，由於他的膚色較顯黑，沒想到經過化妝之後，一上鏡頭看起來竟然變好看了。

北桃園有線電視總經理吳騰芳說，「暑期年年配合市府承辦國小低年級的小市長市政體驗營，也針對國小中高年級及高中生舉辦有線電視媒體營的活動，希望透過全年級體驗活動，讓桃園學生能有印象深刻且充滿學習量能的暑假，也讓市民知道在地媒體親近社區扮演的多重角色」。