桃園龜山啤酒節31日登場 天團玖壹壹壓軸搖滾

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
全國最後一檔啤酒節將在桃園龜山的桃園酒廠登場，龜山區長張嘉平（中）與地方仕紳及協辦的桃園酒廠、聯華食品、世紀綠能工商陳校長等人一起為8月31日下午3點30分舉辦的「2024 High龜山啤酒搖滾音樂節《海盜傳奇》」宣傳。記者陳恩惠／攝影
全國最後一檔啤酒節將在桃園龜山的桃園酒廠登場，龜山區長張嘉平（中）與地方仕紳及協辦的桃園酒廠、聯華食品、世紀綠能工商陳校長等人一起為8月31日下午3點30分舉辦的「2024 High龜山啤酒搖滾音樂節《海盜傳奇》」宣傳。記者陳恩惠／攝影

全國最後一檔「啤酒節」將於本月31日周六午後在桃園市龜山區的桃園酒廠嗨翻天，這場由龜山區公所主辦「2024 High龜山啤酒搖滾音樂節《海盜傳奇》」，結合航海冒險、海盜故事的9大活動主題，還有天團玖壹壹壓軸搖滾「嘎勒阿勒」，吃喝玩樂樣樣有，適合各年齡層民眾揪團報名，一起體驗充滿驚喜與樂趣的海盜傳奇大冒險，當天也是爸媽帶小孩放電的好去處。

龜山區長張嘉平說明，今年的High龜山啤酒搖滾音樂節是場美食、音樂的饗宴，包括「前往金銀島」化身成為船員挑戰划槳及歡迎愛唱歌的朋友們一起來挑戰「船長之聲」，挑戰成功還可獲得市集抵用券；適合親子族群的「航海大冒險」及「我要成為航海王」，有小朋友最愛的釣魚池、充氣氣墊滑梯、吹泡泡體驗及DIY彩繪活動；「加勒比調酒賽」邀請學生及社會人士報名參賽，激發創意調製創新酒品，就有機會將獎金、獎牌抱回家。

此外，還有適合單身男女的「海盜の愛情冒險」（單身聯誼派對），讓單身者在午後微醺氣氛中互相認識，增加配對機會，活動採預先報名，另有「航海風情快拍」，凡於活動當天現場拍照、打卡、限時動態、評論或標記等任一方式，即可兌換啤酒1瓶（限18歲以上）；啤酒節活動少不了特色美食「寶藏秘境」邀眾多特色酒商、創意餐車、人氣美食及文創手作商家進駐，歡迎親朋好友一起品嘗美酒美食，參加搖滾演唱會。

張嘉平說，當晚的壓軸「海盜狂歡之夜」則是由熱血樂團Hot Star、衝撞系情歌手邱軍、爆發力女聲陳忻玥、新生代樂團溫蒂漫步、創作才子蕭秉治、獨立樂團怕胖團及嘻哈天團玖壹壹聯合演出，陪大家狂High整夜，參與摸彩就有機會帶走韓國首爾雙人來回機票1套、iPad、氣炸鍋等大獎，相關訊息請搜尋粉絲專頁「High龜山啤酒搖滾音樂節」。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

全國最後一檔啤酒節將於桃園龜山的桃園酒廠登場，龜山區長張嘉平（中）與地方仕紳一起為8月31日下午3點30分舉辦的「2024 High龜山啤酒搖滾音樂節《海盜傳奇》」宣傳。記者陳恩惠／攝影
全國最後一檔啤酒節將於桃園龜山的桃園酒廠登場，龜山區長張嘉平（中）與地方仕紳一起為8月31日下午3點30分舉辦的「2024 High龜山啤酒搖滾音樂節《海盜傳奇》」宣傳。記者陳恩惠／攝影
本月31日下午3點半於桃園酒廠登場的「2024 High龜山啤酒搖滾音樂節《海盜傳奇》」民眾只要在現場拍照、打卡、限動、評論、標記等任何形式，皆可兌換由桃園酒廠提供的啤酒1瓶。記者陳恩惠／攝影
本月31日下午3點半於桃園酒廠登場的「2024 High龜山啤酒搖滾音樂節《海盜傳奇》」民眾只要在現場拍照、打卡、限動、評論、標記等任何形式，皆可兌換由桃園酒廠提供的啤酒1瓶。記者陳恩惠／攝影
「2024 High龜山啤酒搖滾音樂節《海盜傳奇》」有9大活動主題，其中採網路報名的「加勒比調酒賽」，學生組或社會組前三名都有獎牌與獎金；龜山區長張嘉平（左）跟著調酒師示範簡易調酒。記者陳恩惠／攝影
「2024 High龜山啤酒搖滾音樂節《海盜傳奇》」有9大活動主題，其中採網路報名的「加勒比調酒賽」，學生組或社會組前三名都有獎牌與獎金；龜山區長張嘉平（左）跟著調酒師示範簡易調酒。記者陳恩惠／攝影

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