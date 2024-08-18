桃園肉品市場改建 審計處指增財政負擔

桃園市肉品市場今年3月動工改建並增加冷鏈設施，審計處點出，改建計畫不見成本效益分析等，市府就要無償分攤3億元恐加劇財政負擔。市府農業局回應，配合農業部計畫出資，已要求肉品市場朝公司化經營。台中市肉品市場2021年結束活豬拍賣，後續將建肉品冷鏈物流中心，基地並開闢公園與社宅。

位於蘆竹區的桃園市肉品市場歷史45年、設施老舊，因應農糧署建構現代化肉品市場與產地冷鏈計畫，啟動改建案。桃園市審計處發現，市場改建經費因物價調整，從12億元增至18.37億元，農業部、桃市府、肉品市場分攤金額分別為10.57億、3.02億、4.78億元。

審計處認為，桃園市府財政負擔沉重，未來有許多重大建設支出，肉品市場改建案市府無償配合出錢，不見其他設法回收的配套措施；市府應擬訂收取使用費、後續監督管理措施，建議肉品市場應依法規申請營業登記為股份有限公司。

市議員劉勝全表示，他對政府補助農民團體樂觀其成，不過農業局今年5月就訂定補助民間團體及個人作業要點，應遵循要點行事；肉品市場應盡快登記為公司，現在是以桃園市農會為代表人，這次擴建和添購設備，產權登記在市農會理事長名下，以公司型態作業比較妥適。

桃園市農業局回應強調，桃園市肉品市場為批發市場，屬公用事業，與果菜市場都有調節產銷與平穩價格作用，更新符合現代化食安規定也具公益性，改建預計2026年完工；已要求肉品市場朝公司化多元化經營， 並強化公司治理、健全公司組織管理。

桃園市農會強調，肉品市場當初是各農會出資成立，連地都是農會買的，改建補助完全是服務農民屬公益性質，只酌收管理使用費，並非賺錢單位，會再與相關單位協調是否登記為公司。

位於台中市區的台中市肉品市場，已不再經營屠宰業務，轉型為「豬事圓滿」公園，並規畫蓋社會住宅；西北側土地斥資8.7億元，興建肉品冷鏈物流及分切供應中心，預計2027年竣工。