蝙蝠保育有成 雪管處納旅遊元素

雪霸國家公園管理處長期調查園區內蝙蝠生態，發現已有29種蝙蝠現蹤，占了台灣本島蝙蝠種數35種的82%，其中還曾記錄到國內唯一的保育類食蟲蝙蝠「台灣無尾葉鼻蝠」。雪管處說，後續將轉型跨域合作研究，繼續推廣蝙蝠保育與交流，並納入部落生態旅遊的元素。

雪管處指出，陳家鴻技士2008年起利用公餘時間自行研究，在樹上架掛許多小蝙蝠屋，在2009年設置了全國首座大型蝙蝠屋，調查雪見地區的蝙蝠物種，2012年起開展觀霧地區的蝙蝠調查。

調查期間共記錄了雪霸園區出現29種蝙蝠，成果豐碩。雪管處自2023年起與雲林縣黃金蝙蝠生態館合作跨域保育，運用超音波調查技術交流並協助更新園區的老舊蝙蝠屋。

在新冠肺炎疫情後，為消弭國人對於蝙蝠是否為帶原的恐懼，雪管處也與中原大學合作進行園區蝙蝠的相關疾病帶原檢測，到目前為止皆無發現可能感染人類的病毒。

近年雪管處也辦理多元環教課程，舉辦蝙蝠屋組裝DIY，完成後帶回校園架掛並持續觀察，將豐富的蝙蝠資源特色帶入周邊部落國小。未來目標將蝙蝠屋納入部落生態旅遊的元素，並辦理公民科學活動與保育推廣講座，以實踐聯合國保護生物多樣性的永續發展目標。