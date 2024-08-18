聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝙蝠保育有成 雪管處納旅遊元素

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
雪管處辦理生態環教講座活動，現場解說豎琴網捕捉蝙蝠原理。圖／雪管處提供
雪管處辦理生態環教講座活動，現場解說豎琴網捕捉蝙蝠原理。圖／雪管處提供

雪霸國家公園管理處長期調查園區內蝙蝠生態，發現已有29種蝙蝠現蹤，占了台灣本島蝙蝠種數35種的82%，其中還曾記錄到國內唯一的保育類食蟲蝙蝠「台灣無尾葉鼻蝠」。雪管處說，後續將轉型跨域合作研究，繼續推廣蝙蝠保育與交流，並納入部落生態旅遊的元素。

雪管處指出，陳家鴻技士2008年起利用公餘時間自行研究，在樹上架掛許多小蝙蝠屋，在2009年設置了全國首座大型蝙蝠屋，調查雪見地區的蝙蝠物種，2012年起開展觀霧地區的蝙蝠調查。

調查期間共記錄了雪霸園區出現29種蝙蝠，成果豐碩。雪管處自2023年起與雲林縣黃金蝙蝠生態館合作跨域保育，運用超音波調查技術交流並協助更新園區的老舊蝙蝠屋。

在新冠肺炎疫情後，為消弭國人對於蝙蝠是否為帶原的恐懼，雪管處也與中原大學合作進行園區蝙蝠的相關疾病帶原檢測，到目前為止皆無發現可能感染人類的病毒。

近年雪管處也辦理多元環教課程，舉辦蝙蝠屋組裝DIY，完成後帶回校園架掛並持續觀察，將豐富的蝙蝠資源特色帶入周邊部落國小。未來目標將蝙蝠屋納入部落生態旅遊的元素，並辦理公民科學活動與保育推廣講座，以實踐聯合國保護生物多樣性的永續發展目標。

生態旅遊 蝙蝠 雪霸

延伸閱讀

雪霸國家公園調查研究蝙蝠 記錄到29種

下雨澆不熄民眾熱情！集結嘉南區小農生態人士「里山市集」湧人潮

雪管處公布蝙蝠生態保育成果 29種占全台種數82%

屏東夜景新地標！ 新園超唯美「純白船型觀景平台」 小琉球親子遊客候船、賞夕陽、網美打卡一次滿足

相關新聞

桃園肉品市場改建 審計處指增財政負擔

桃園市肉品市場今年3月動工改建並增加冷鏈設施，審計處點出，改建計畫不見成本效益分析等，市府就要無償分攤3億元恐加劇財政負...

其人其事／余振華科技青農 推廣橄欖的價值

剛榮獲第七屆百大青農的余振華曾在科技業打拚多年，接手橄欖園家業後，不僅將橄欖結合生物科技創作多元價值，還聯手南非在當地用...

蝙蝠保育有成 雪管處納旅遊元素

雪霸國家公園管理處長期調查園區內蝙蝠生態，發現已有29種蝙蝠現蹤，占了台灣本島蝙蝠種數35種的82%，其中還曾記錄到國內...

桃市府電視體驗營獲好評 助學子識破假新聞、AI換臉

每年暑假由桃園市政府主辦、桃園地區三家有線電視承辦的「有線電視媒體體驗營」邀集桃園市國小、高中學生參加，今年以「穿越傳播...

桃園龜山啤酒節31日登場 天團玖壹壹壓軸搖滾

全國最後一檔「啤酒節」將於本月31日周六午後在桃園市龜山區的桃園酒廠嗨翻天，這場由龜山區公所主辦「2024 High龜山...

才藝班爆孩童遭掐脖、拖至人行道重摔頭撞地 竹市府一查竟未立案

新竹市1間才藝班暑期舉辦夏令營，遭民眾投訴有1名大人將學生拖出教室外人行道重摔，導致學生頭撞地、身上瘀青。竹市府今天說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。