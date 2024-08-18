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其人其事／余振華科技青農 推廣橄欖的價值

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
余振華將寶山橄欖重新包裝行銷，茶包上還印有橄欖樹下常見的穿山甲、山羌等動物。記者巫鴻瑋／攝影
余振華將寶山橄欖重新包裝行銷，茶包上還印有橄欖樹下常見的穿山甲、山羌等動物。記者巫鴻瑋／攝影

剛榮獲第七屆百大青農的余振華曾在科技業打拚多年，接手橄欖園家業後，不僅將橄欖結合生物科技創作多元價值，還聯手南非在當地用台灣農業科技技術廣種優質橄欖，讓台灣成為崛起中的「橄欖王國」，希望橄欖不再只是簡單的蜜餞零食，也能成為健康養生的新選擇。

余振華在新竹縣寶山鄉經營橄欖園10多年，作為橄欖農二代的他，其實過去曾在知名科技公司擔任業務，與台積電、聯電等大公司交手過，也曾創辦自己的科技公司。但有感家鄉的橄欖始終沒沒無名，毅然回鄉承接家業。

余振華說，台灣人常吃到的蜜餞橄欖正是台灣原生種的尖仁橄欖製作，但東方人不常把橄欖入菜，可是在西方卻非常推崇橄欖入菜的地中海料理，接手家業後首要就是推廣橄欖的食用價值與用途。

他將生物科技用在橄欖加工上，把台灣橄欖製作成茶包、鈣粉，還遠赴南非開普敦開闢上千公頃橄欖園，每年為台灣產出上萬瓶優質橄欖油，還結合南非橄欖油與台灣橄欖精油製作出護膚產品，讓橄欖食品跨界進軍保養品界。

「希望全世界都能看見台灣橄欖王國的實力。」余振華說，台灣的原生橄欖品質優質，尤其竹苗一帶丘陵種有許多野生橄欖，早期客家先民都會將橄欖作食療用途，認為能顧腸胃、潤肺，推廣橄欖也希望更多國人認識橄欖的食療價值。

南非 橄欖油 食療

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