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才藝班爆孩童遭掐脖、拖至人行道重摔頭撞地 竹市府一查竟未立案

中央社／ 新竹市17日電
新竹市1間才藝班暑期舉辦夏令營，遭民眾投訴有1名大人將學生拖出教室外人行道重摔，導致學生頭撞地、身上瘀青。竹市府今天說，稽查發現業者未立案，罰新台幣25萬元。情境示意圖。圖／Ingimage
新竹市1間才藝班暑期舉辦夏令營，遭民眾投訴有1名大人將學生拖出教室外人行道重摔，導致學生頭撞地、身上瘀青。竹市府今天說，稽查發現業者未立案，罰新台幣25萬元。情境示意圖。圖／Ingimage

新竹市1間才藝班暑期舉辦夏令營，遭民眾投訴有1名大人將學生拖出教室人行道重摔，導致學生頭撞地、身上瘀青。竹市府今天說，稽查發現業者未立案，罰新台幣25萬元。

時代力量新竹市議員蔡惠婷今天向中央社記者表示，最近接獲民眾陳情，1間才藝班在暑期夏令營中發生不當管教事件，從監視器畫面中可見1名小孩被大人拖出教室外「修理」，而且不只1次。

蔡惠婷說，經瞭解，動手的疑似就是才藝班負責人，小孩被不當管教多日，包括將小孩拖出教室靠在牆邊掐住脖子，還有朝人行道重摔四腳朝天，導致頭部撞地、身上多處瘀青，看了震驚又心疼，她立即通報新竹市政府教育處，經派員稽查才發現這個才藝班根本未立案。

新竹市政府教育處透過文字向中央社記者表示，昨天下午1時30分接獲議員通報立即派員前往稽查，確認這間才藝班未立案，將依法開罰25萬元，並輔導立案，未於期限內完成立案，將連續開罰。

有關不當管教孩童行為，教育處指出，已與竹市府社會處完成聯繫，後續將由社會處及教育處共同依據兒少權法調查、妥處。

人行道 夏令營 教室 新竹

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