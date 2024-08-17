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桃園畜產嘉年華登場 張善政大啖雞排、滷肉飯

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長張善政（中）今於桃園畜產嘉年華大啖黑毛豬肉滷肉飯。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（中）今於桃園畜產嘉年華大啖黑毛豬肉滷肉飯。記者翁唯真／攝影

桃園畜牧年產值逾 45.7 億，穩居北台灣第一，其中最具特色的黑毛豬。桃園畜產嘉年華邁入第9屆，今年開發桃園黑毛豬伴手禮，有中秋節烤肉必備高粱香腸、頂級松坂肉等。桃園市長張善政今到場，大啖雞排滷肉飯說每攤都好吃，只能吃一小口，不然飽到2天都不想吃飯了。

黑毛豬因育成時間較長，油花豐富、肉質柔軟、皮厚Q彈、沒有腥味，深受市場喜愛，而楊梅區是桃園重要畜牧業生產地，為推廣優質肉品，除了黑毛豬滷肉飯外，還有桃園黑豬肉版炸豬肉排及貢丸湯。另外去年世界客家博覽會開幕最火熱鮮嫩多汁的「國產炸雞排」也移師到活動中，並增加「炸雞翅」限量品嘗。

桃園市長張善政今前往楊梅大啖雞排、滷肉飯說每攤都好吃，因此只能吃一小口很可惜，不然飽到2天都不想吃飯了，現場民眾很識貨，楊梅有最好的黑毛豬，及發達的酪農業，且農會每年都努力將肉品加工成桃園招牌產品，透過嘉年華讓台灣知道毛豬的不同風味、品質優良雞肉及大品牌契作的酪農業，要持續讓畜產活動辦得更好。

市府今年輔導楊梅區農會推廣仙草系列新產品如仙草放山雞、仙草排骨，現場規畫多項農畜產品展售、精彩表演樂團表演、親子互動及趣味等活動，另外推出仙草放山雞、仙草排骨、仙草冰淇淋、保久乳等多項產品限量好康大特賣，相關產品可上桃園好農官網販售，同時開放30組烤肉，讓民眾提前體驗中秋節。

下周8月24日於楊梅富岡也將舉辦「鐵路藝術生活節」，楊梅區農會位於富岡車站旁邊「伯公岡 25糧倉」，販賣該會及各地農特產品，還有文青咖啡廳，歡迎來趟富岡體驗農遊輕旅行。

桃園畜牧年產值逾 45.7 億，穩居北台灣第一，其中最具特色的黑毛豬，桃園畜產嘉年華邁入第9屆，去年推出搭配楊梅冠軍米料理成頂級黑毛豬滷肉飯，今年開發桃園黑毛豬伴手禮。記者翁唯真／攝影
桃園畜牧年產值逾 45.7 億，穩居北台灣第一，其中最具特色的黑毛豬，桃園畜產嘉年華邁入第9屆，去年推出搭配楊梅冠軍米料理成頂級黑毛豬滷肉飯，今年開發桃園黑毛豬伴手禮。記者翁唯真／攝影
黑毛豬因育成時間較長，油花豐富、肉質柔軟、皮厚Q彈、沒有腥味，深受市場喜愛，而楊梅區是桃園重要畜牧業生產地，為推廣優質肉品，除了黑毛豬滷肉飯外，還有桃園黑豬肉版炸豬肉排及貢丸湯。記者翁唯真／攝影
黑毛豬因育成時間較長，油花豐富、肉質柔軟、皮厚Q彈、沒有腥味，深受市場喜愛，而楊梅區是桃園重要畜牧業生產地，為推廣優質肉品，除了黑毛豬滷肉飯外，還有桃園黑豬肉版炸豬肉排及貢丸湯。記者翁唯真／攝影
桃園畜產嘉年華邁入第9屆，今販售限量去年世界客家博覽會開幕最火熱鮮嫩多汁的「國產炸雞排」。記者翁唯真／攝影
桃園畜產嘉年華邁入第9屆，今販售限量去年世界客家博覽會開幕最火熱鮮嫩多汁的「國產炸雞排」。記者翁唯真／攝影

中秋節 伴手禮 張善政 滷肉飯 豬肉 雞排

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