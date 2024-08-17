雨勢地震影響 苗124乙線6公里處邊坡坍方封1車道

苗栗縣道124乙線6公里處近日受到地震及豪大雨影響，造成邊坡土石崩落，苗栗縣政府工務處今天說，目前封閉內側車道，已擺放紐澤西護欄進行交維，籲民眾通行注意安全。

苗栗縣政府工務處通報，位在南庄鄉「苗縣道124乙線」6公里處、田美攔河堰旁，10日就曾因午後連續降雨，導致上邊坡坍方，當日派工完成路面清理，並持續觀察邊坡崩落情形。

工務處表示，近日受到地震及豪大雨影響，造成邊坡土石崩落，為考量民眾通行需求及安全，今天起暫時封閉內側車道，目前邊坡仍處於不穩定狀態，將持續派機具清除土石，並擺放紐澤西護欄實施交通維持。

工務處表示，即日起往南庄市區方向採單線通行，往三灣方向配合指引改走攔河堰旁便道，將持續監測邊坡並視情況調整封路措施，提醒民眾近期前往山區道路加強注意路況及安全。