桃園今年將再設20處電子警示看板 議員籲有增加空間

為保障行人及行車安全，桃園市於70處路口設置包含非號誌化路口防護系統、行人穿越警示系統，及車輛速度偵測提醒系統等3套系統，減低車禍風險，今年預計將再增設20處。有民代認為，現有數量能再增加，建議某些大型活動可以增設臨時CMS警示看板，增加安全。

有民眾表示，他家在中壢火車站後站附近，鄰近信義國小，住家樓下的路口一邊閃黃燈、一邊閃紅燈，每到深夜總有許多汽機車抄捷徑行經，夜間車速快容易發生車禍，有電子看板後，就可以提前預知左右方是否有來車，提前注意，且燈光也不會太亮，確實有幫助。

桃園市交通局說，非號誌化路口防護系統，會於視距不佳、易衝突肇事路口，使用路側偵測雷達設備感應各向來車，當有側、對向來車時自動觸發CMS警示牌面進行提醒留意前方路況，並且達成主動降速目的。

另不同車道車輛匯入單一車道，因車速過快與行車視距不佳造成2車道匯入衝突，透過支道CMS資訊警示看板提醒支道用路人注意側向來車，達到提醒用路人通過路口時能減速慢行。

交通局表示，行人穿越警示系統則設置行人易肇事路口、路口行人量多且未達設置號誌規定地點，設置影像辨識及CMS告警等方式，輔助駕駛人判斷前方是否行人，以及降低行人被車輛擦撞事故風險。

交通局說，設置於篩選學校學區範圍易超速失控、常有超速巷弄及學童需求高的路口，設置雷達測速偵測及CMS告警牌面，以免用路人超速，致反應不及而產生事故或事故風險。

市議員彭俊豪說，除了重大、易肇事路口可裝外，像特殊節慶或是明年將舉行的台灣燈會，相信都會帶來不少人車潮，若增設臨時的看板，勢必能增加安全，而常態性的也的確有增加空間。