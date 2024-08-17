影／全國義民祭啟動 坪林國小生擔綱禮生重責、沉穩主持祭儀
新竹縣新埔褒忠亭義民廟建廟236周年，8月23日將舉行義民祭祭祀大典，今年由石光祭典區擔任輪值祭典區，今天先舉行啟動儀式，今年活動主軸以教育扎根及文化傳承為主題，再次由國小生擔任禮生主持祭儀，坪林國小學童首次擔綱重責卻表現沉穩，以客語祝禱祭文，讓現場民眾讚聲不斷。
新竹縣文化局長章宗耀表示，今年義民祭與教育局合作，以「義進校園」推動祭典區校園傳統祭典及義民精神的傳承，舉辦客語「講古」擂台提升客語推廣及祭典文化深耕傳承，還由縣內所國中小學生演出客家獅藝陣，展現客家文化傳承。
今年義民祭典由石光聯庄輪值，石光聯庄為關西鎮石光里、大同里、上林里、新力里、南和里共同籌辦，主要義民祭祭典活動將從8月21日豎燈篙揭開序幕，8月22日下午於褒忠橋下鳳山溪放水燈招引水路孤魂，8月23日上午10時於義民廟內舉行祭祀大典。
新竹縣長楊文科表示，義民祭將客家忠義的精神淋淋盡致發揮出來，但同時也十分重視客家文化傳承，因此今年由石光聯庄祭典區內的坪林國小學童擔綱祝讀生及禮生，以客語誦讀祝文，還由田屋北管八音團、北埔八音團及富光國中八音班共同演出客家傳統八音，不僅展現義民精神的傳承，也顯示客家族群對義民信仰的尊崇，歡迎全國民眾8月23日共同前來參與義民祭。
客委會副主委范佐銘表示，義民祭被文化部登錄為國家重要民俗文化，因此想了解客家文化的朋友們都歡迎前來參與義民祭系列活動，期待客家忠義、保鄉衛民的精神得以被傳承下去，學童擔任禮生也象徵客家文化被世世代代傳承下去。
文化局表示，義民祭以教育札根、文化傳承以及性平意識等主題培訓傳承，祝禱生和禮生今年全程使用海陸腔的客語做科儀培訓，由新埔鎮巨埔社區理事長吳聲淼、曾任義民廟執事的客家青年詹俊彥負責特訓。
今年的學童禮生中，由戴立綸、林昇為共同擔任祝禱生，林昇為的胞弟林昇曜更擔任禮生，林家兄弟是義民祭首次有兄弟倆擔任主持祭典科儀，且兄弟倆還不僅具有客家血統，同時也有魯凱、排灣族血統，象徵原客一家的精神，也凸顯當年義民爺是不分族群保鄉衛土。
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