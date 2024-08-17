百年對話 跨國移動者與台博館藏桃園相遇 多元文化交流
桃園市立圖書館與國立台灣博物館聯合主辦「百年對話：跨國移動者與台博館藏的相遇」巡迴展覽，今天在桃園市立圖書總館開幕，即日起至2025年3月9日在總館1樓享讀拾光展出。
開幕典禮上午在圖書館總館1樓微光廳舉行，教育局長劉仲成、國立台灣博物館館長洪世佑、移民署桃園市服務站黃英貴主任、泰國辦事處副代表馬化欣、印尼梭羅宮廷親王孫德裘、馬來西亞商工處理事長林智明等人都到場。苗栗新住民團體帶來印尼加里曼丹傳統慶典舞蹈，越南籍新住民演出傳統的斗笠舞蹈，展示東南亞文化的多樣性；峇里島的木雕藝術家馬爹帶來賓以峇里島儀式祈福，為展覽添神聖的氛圍。
這次展覽以跨國移動者為主題，展示來自台灣及新住民母國的珍貴文物，促進文化交流和理解。展覽將呈現多樣的館藏，見證跨國移動者的歷史和生活故事，讓觀眾更深入了解新住民的文化背景。
市府表示，桃園是一座多元文化的城市，根據勞動部統計資料顯示去年底桃園市移工人數13萬餘人，占全國移工人數之17.5%，居全國之冠，新住民人口則約6萬餘人，占全國第4位。作為全台最重要的移工、移民聚集與居住的城市，桃園市立圖書館特別選在8月17日印尼國慶日當天開幕，展現桃園作為多元文化交流中心的重要性。
特展的印尼峇里島神獸「巴龍」，是2019年由印尼駐台北經貿辦事處捐贈給台博館，作為印尼峇里島重要的文化象徵，巴龍也象徵著保護與平安。展覽期間逢中秋節和農曆新年，特別以印尼峇里島神獸「巴龍」串起台灣與新住民母國的連結。展出物件還有來自印尼、越南、泰國、菲律賓、柬埔寨與馬來西亞等地，以展件與社群連結為主軸，結合本館的東南亞國家語言藏書，透過「人與物」和「物與書」的連結，展示新住民第一代勇敢地跨越國界，帶著對家族、國家、文化深層的念想，傳承在台灣出生與成長的新住民第二代，共同編織人與物、風土民情、信仰與藝術的故事。
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