雪管處公布蝙蝠生態保育成果 29種占全台種數82%

雪霸國家公園管理處長期調查園區內蝙蝠生態，成果豐碩，發現已有29種蝙蝠現蹤，占了台灣本島蝙蝠種數(35種)的82%，其中有多種稀有種與國內唯一的保育類食蟲蝙蝠-台灣無尾葉鼻蝠。雪管處表示，後續將轉型跨域合作研究，繼續推廣蝙蝠保育與交流，並納入部落生態旅遊的元素。

雪管處指出，陳家鴻技士自2008年起利用公餘時間自行研究，在樹上架掛許多小型蝙蝠屋，並在2009年設置了全國首座大型蝙蝠屋，連續4年調查雪見地區的蝙蝠物種，記錄到至少10種蝙蝠棲息蹤影，其中有多種是首次記錄使用蝙蝠屋的種類，蝙蝠屋也成為雪見最具特色的地標。

2012年起也開展觀霧地區的蝙蝠調查。研究期間共記錄了雪霸園區29種蝙蝠，占了台灣本島蝙蝠種數(35種)的82%，也為園區蝙蝠名錄新增了將近半數的種類，其中有多種稀有種與國內唯一的保育類食蟲蝙蝠-臺灣無尾葉鼻蝠；同時也以無線電追蹤技術投入調查，並首次發現台灣長耳蝠的天然棲所。

雪管處表示，自2023年起與雲林縣黃金蝙蝠生態館合作跨域保育，運用超音波調查技術交流並協助更新園區的老舊蝙蝠屋。在新冠疫情後，為消弭國人對於蝙蝠是否為帶原的恐懼，也與中原大學合作進行園區蝙蝠的相關疾病帶原檢測，到目前為止皆無發現可能感染人類的病毒。

近幾年也藉由環教課程，舉辦蝙蝠屋組裝DIY，完成後帶回校園架掛並持續觀察，將豐富的蝙蝠資源特色帶入周邊部落國小。同時結合創意，出版了「蝙蝠翩飛雪霸聚福」蝙蝠造型生態解說摺頁，並辦理生態環教講座，包含台灣蝙蝠的多樣性與保育、蝙蝠屋保育以及蝙蝠與相關疾病與蝙蝠救傷照護等。

雪管處表示，未來除持續蝙蝠的保育與研究外，也將蝙蝠屋納入部落生態旅遊的元素，並辦理公民科學活動與保育推廣講座，以實踐聯合國保護生物多樣性的永續發展目標。