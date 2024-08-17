苗縣全民運動會成績出爐 23項打破大會紀錄

為期四天賽程的苗栗縣113年全民運動會，昨在縣立體育場圓滿落幕，縣府教育處表示，此次共有1526位選手參賽，統計成績結果，有23項打破大會紀錄，奪牌選手將代表苗栗縣參加10月18日至19日在花蓮縣舉辦的全國田徑錦標賽。

縣長鍾東錦表示，全民運動會為苗栗縣競技水準最高的一場賽事，參賽選手須經過鄉鎮市及學校選拔後才能報名參賽，這次賽會共打破23項大會紀錄，成績相當突出，除了提升苗栗縣最佳成績外，破紀錄選手將頒發5000元獎勵金，教練2500元獎勵金，嘉勉這得來不易的佳績。

縣府教育處指出，這次運動賽會各組總錦標冠軍獲獎單位如下：社會組總錦標均由竹南鎮獲得男、女子組總錦標冠軍；國中甲組總錦標由竹南國中及建國國中分別獲得國男、國女甲組總錦標冠軍；國中乙組總錦標由後龍國中及文林國中分別獲得國男、國女乙組總錦標冠軍；國小甲組總錦標由苗栗市及竹南鎮分別獲得小男、小女甲組總錦標冠軍；國小乙組總錦標均由造橋鄉獲得小男、小女乙組總錦標冠軍。

處長葉芯慧表示，此次在全民運動會奪牌的選手將代表苗栗縣參加10月18日至19日在花蓮縣舉辦的全國田徑錦標賽，縣府就縣長盃、理事長盃及基層訓練站等各項體育活動進行補助，並針對全縣社會體育重點發展項目加強選手培訓，期待苗栗縣優秀選手在全國各項大型賽會能大放異彩。