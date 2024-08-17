快訊

11縣市大雨特報！雨彈今起至下周二主攻南部 各地留意午後大雷雨

「亞洲王子」驚傳罹甲狀腺癌！張根碩認：一年前確診

陸船翻覆…金門南石滬岸際發現男屍 依這點排除是失蹤船員

苗縣全民運動會成績出爐 23項打破大會紀錄

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣113年全民運動會昨在縣立體育場圓滿落幕，共有1526位選手參賽，23項打破大會紀錄。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣113年全民運動會昨在縣立體育場圓滿落幕，共有1526位選手參賽，23項打破大會紀錄。圖／苗栗縣政府提供

為期四天賽程的苗栗縣113年全民運動會，昨在縣立體育場圓滿落幕，縣府教育處表示，此次共有1526位選手參賽，統計成績結果，有23項打破大會紀錄，奪牌選手將代表苗栗縣參加10月18日至19日在花蓮縣舉辦的全國田徑錦標賽。

縣長鍾東錦表示，全民運動會為苗栗縣競技水準最高的一場賽事，參賽選手須經過鄉鎮市及學校選拔後才能報名參賽，這次賽會共打破23項大會紀錄，成績相當突出，除了提升苗栗縣最佳成績外，破紀錄選手將頒發5000元獎勵金，教練2500元獎勵金，嘉勉這得來不易的佳績。

縣府教育處指出，這次運動賽會各組總錦標冠軍獲獎單位如下：社會組總錦標均由竹南鎮獲得男、女子組總錦標冠軍；國中甲組總錦標由竹南國中及建國國中分別獲得國男、國女甲組總錦標冠軍；國中乙組總錦標由後龍國中及文林國中分別獲得國男、國女乙組總錦標冠軍；國小甲組總錦標由苗栗市及竹南鎮分別獲得小男、小女甲組總錦標冠軍；國小乙組總錦標均由造橋鄉獲得小男、小女乙組總錦標冠軍。

處長葉芯慧表示，此次在全民運動會奪牌的選手將代表苗栗縣參加10月18日至19日在花蓮縣舉辦的全國田徑錦標賽，縣府就縣長盃、理事長盃及基層訓練站等各項體育活動進行補助，並針對全縣社會體育重點發展項目加強選手培訓，期待苗栗縣優秀選手在全國各項大型賽會能大放異彩。

苗栗縣 運動 體育

延伸閱讀

苗縣後龍學子扯鈴隊揚威國際 赴日奪10金6銀4銅

田徑／撐竿跳vs跨欄 頂尖好手田徑場上演百米大對決

農曆七月…苗縣通霄嶺頂土地公「被請走」？ 網友想像力超爆笑

苗縣修正新設畜牧場條例 有條件放寬周界限制

相關新聞

苗縣全民運動會成績出爐 23項打破大會紀錄

為期四天賽程的苗栗縣113年全民運動會，昨在縣立體育場圓滿落幕，縣府教育處表示，此次共有1526位選手參賽，統計成績結果...

人多、車多、事故也多…桃園龜山交通亮紅燈？警加強執法

桃園市龜山區忠義路今年7月中旬發生一起重大連環撞車禍，一輛轎車迴轉時遭同向車輛高速撞上，波及另3輛車，造成一名駕駛當場死...

竹市慈祥路延伸10月通車…光埔二期重劃 公設明年底完工

新竹市東區受矚目的光埔二期自辦市地重劃區，公共設施預計明年12月完工。竹市府昨指出，其中慈祥路延伸至埔頂路工程，已克服拆...

桃園電影節展現遷徙故事 温昇豪做大使邀大家看電影

第11屆桃園電影節今舉行開幕記者會，這次邀請描述義大利二戰後生活的我們還有明天，及具有深厚台灣本土文化的念念眷村文學裡的...

傳後龍納入大矽谷計畫 鍾東錦：未收到公文

行政院年初通過「桃竹苗大矽谷計畫」，坊間傳聞後龍科學園區用地已納入計畫用地。苗栗縣長鍾東錦今天對此表示，整體計畫用地範圍...

桃園環保績效獲全國10項優異 綠色採購連13年特優

環境部今日舉辦「112年環境保護績效考核績優機關頒獎典禮」，桃園市環保局共獲得10座獎項，部長彭啟明頒獎表揚桃園在環境保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。