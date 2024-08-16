桃園電影節展現遷徙故事 温昇豪做大使邀大家看電影
第11屆桃園電影節今舉行開幕記者會，這次邀請描述義大利二戰後生活的我們還有明天，及具有深厚台灣本土文化的念念眷村文學裡的眷村故事，作為電影節雙開幕片，桃園市長張善政說，2部皆是非常值得觀賞的精采好片，邀請市民一同走進電影院，用行動支持。
張善政表示，桃園電影節不僅是桃園在地盛事，更是具有桃園味的國際影視活動，透過電影節將國際上的精彩好片帶入台灣，並將國內的優質電影推向國際，讓桃園電影節的名聲更加響亮。
而本次擔任桃園電影節宣傳大使的温昇豪，是閩南與客家族群的代表，而擔任台灣獎評審的黃瀞怡，更是來自桃園復興區的原住民朋友，充分展現多元文化及桃園特色。張說，期盼今年的電影節，能讓所有愛好電影的影迷飽覽國內外的優質電影，享受桃園為大家準備的文化饗宴。
文化局表示，2024桃園電影節以「遷徙」為主題，充分切合桃園多元族群的地方特色，本次的2部開幕片呈現從異鄉到故鄉的眷村文化，及描寫戰後苦中作樂的生活哲學。
今年桃園電影節規畫4大單元，搭配3大主題及「台灣獎競賽」入圍影片，規畫133場次、114部國內外影片的放映，預售票已於OPENTIX兩廳院文化生活啟售。
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