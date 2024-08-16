傳後龍納入大矽谷計畫 鍾東錦：未收到公文

行政院年初通過「桃竹苗大矽谷計畫」，坊間傳聞後龍科學園區用地已納入計畫用地。苗栗縣長鍾東錦今天對此表示，整體計畫用地範圍仍不清楚，也未收到公文，僅止於傳說。

民進黨苗栗縣議員邱毓興今天在縣議會臨時會指出，縣府盤點竹南、頭份、後龍3處面積共約960公頃產業儲備用地，爭取納入「桃竹苗大矽谷計畫」，不少鄉親高度關切，坊間近期甚至傳聞後龍科技園區用地已獲中央納入，詢問鍾東錦是否確有此事。

鍾東錦表示，苗栗縣府有提報爭取，但中央是否納入，他並不清楚，無法證實。

他指出，桃竹苗大矽谷計畫用地範圍至今未明，也有人說頭份、竹南用地已經確定納入，但沒有書面正式公文都不能確定，他無法在議會殿堂給出確切答覆，「一切僅止於傳說」。

鍾東錦表示，大矽谷計畫是總統賴清德的德政及競選政見，建議中央加快速度，否則光是「大矽谷」3個字，頭份市農地已從每坪2萬元炒到6萬元，反而造成社會經濟紊亂，不是好事，希望中央盡快核定計畫及用地範圍。

他指出，機關與機關之間仍須以公文為憑，就如同苗栗縣警察局大樓重建案，歷經3年、4名縣警局長，案件在規劃、向中央爭取經費期間，因為物價飆漲，營建造價成本已從當初評估每坪12、13萬元，如今漲到18萬至20萬元。

鍾東錦說，重建案經費需求從11億元大幅增加到23億元，內政部要求縣府以14億元發包，根本不可能標出去，不會有廠商有意願投標，案子就爛掉了。

他表示，若中央能夠同意以17億元發包興建，縣府才能動，至少可以先把大樓蓋起來，後續內裝設備部分再另尋辦法爭取補助。

邱毓興要求縣府將縣警局大樓新建計畫再送內政部審核，並加強說明須以17億元發包興建理由，他與其他議員也會協助向內政部長劉世芳積極溝通爭取。