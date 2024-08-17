竹市慈祥路延伸10月通車…光埔二期重劃 公設明年底完工

新竹市東區受矚目的光埔二期自辦市地重劃區，公共設施預計明年12月完工。竹市府昨指出，其中慈祥路延伸至埔頂路工程，已克服拆房、路面高低差等困難，可望搶先10月通車，未來再延伸至光埔二期。至於關新路延伸段「斷頭路」，已向國土署建議完成用地變更，以利直通新竹縣公道路。

光埔二期面積達97公頃，是竹市歷年最大規模土地開發案。該區為自辦市地重劃，由民間自行發包施作，市府以公共安全與市民利益為原則監管、查核，代理市長邱臣遠日前視察工程現況。

竹市府地政處長何憲棋表示，光埔二期自辦市地重劃區內規畫22公頃公園綠地，總施工進度約60%，慈雲路、公道五路兩側的公園設計包括開放草地、健身步道、兒童遊樂場以及休憩涼亭，預計明年12月完工。

其中，慈祥路過去因重劃區未同時施工，加上舊有房屋，使得道路長期未打通形成死巷，竹市府與重劃會多次協商後，終於配合施工拆除擋道民宅，並克服新舊路面高低差，預計10月通車。

除了慈祥路外，關新路延伸段已於今年2月2日提前通車，但因暫時僅通車至柯子湖溪左岸銜接防汛道路，並未如計畫中直通新竹縣公道路，導致出現「斷頭路」，引發地方不滿。竹市府指出，已與竹縣府協商，正式向國土署建議完成用地變更，讓道路能盡快施作。