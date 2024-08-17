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人多、車多、事故也多…桃園龜山交通亮紅燈？警加強執法

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
桃園市龜山區忠義路今年7月中旬發生一起5車連環撞車禍，造成5人受傷、1人當場死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區忠義路今年7月中旬發生一起5車連環撞車禍，造成5人受傷、1人當場死亡。記者周嘉茹／翻攝

桃園市龜山區忠義路今年7月中旬發生一起重大連環撞車禍，一輛轎車迴轉時遭同向車輛高速撞上，波及另3輛車，造成一名駕駛當場死亡、5人受傷。近年龜山區交通事故居高不下，地方觀察龜山移入人口多、通勤車流量大，在山坡地形不當迴轉又車速快便易生車禍，警方強調將加強執法。

據道安資料網資訊，桃園市1到5月交通事故造成108人死亡，比去年同期多了7人，龜山區交通事故也有成長趨勢。桃園市交通警察大隊統計，今年上半年龜山區忠義路發生24小時內死亡車禍2件2人，另A2車禍43件54人，去年該路段則未發生24小時內死亡車禍，A2車禍則有54件70人。

龜山區忠義路一段現有2處測速照相桿，警方統計今年上半年往林口方向測速桿舉發555件，往桃園方向舉發338件，該路段雖設有測速照相桿，但測速照相未往下坡照，引起學者關注。

中央警察大學交通學系退休教授蔡中志也點出，龜山區近年人口快速增加，通勤流動人口也相當多，包括華亞科技園區、捷運A7站新社區，吸引上萬戶入住，加上長庚醫院龐大人流，「人多、車多、事故也多」，帶來交通風險。

交通警察大隊長李維振說，針對今年發生2起死亡車禍的忠義路除了加強測速執法，照相桿將「不定期轉向」以增加執法強度，同時在往桃園方向增設警告標誌，並增加慢車道禁止迴轉標誌，也呼籲用路人遵守速限與標誌規範。

交通事故 測速 車禍

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