桃園環保績效獲全國10項優異 綠色採購連13年特優

環境部今日舉辦「112年環境保護績效考核績優機關頒獎典禮」，桃園市環保局共獲得10座獎項，部長彭啟明頒獎表揚桃園在環境保護及汙染防治（制）優異的績效。

環保局獲得的獎項特優包括環境影響評估與環境教育、水質保護及土壤整治、資源循環考核、淨零綠生活、環境測定及綜合業務、毒物及化學物質管理、環境保護績效考核總成績；優等有空品維護與噪音管制績效、推動因應氣候變遷行動、垃圾處理及環境管理，副局長葉孟芬出席代表領獎。

環保局長陳世偉表示，桃園市作為北台灣工商發展的重鎮，所面臨的環境污染負荷相較於其他縣市大，卻能在如此艱難環境中獲得環境部的肯定與表揚，皆有賴市府、民間團體及環保局全體同仁共同的合作與努力，更感謝市民朋友一同協力護山淨水的無私付出，才能在全國環保績效考核中屢創佳績。未來環保局將持續推動環保新政策，讓桃園邁向永續淨零的宜居城市。

環保局表示，桃園機關綠色採購總金額達5.6億，已連續13年獲得特優；空氣汙染防制方面，推動汽電共生廠脫煤，導入科技化管理，推出營建工地AI揚塵辨識灑水系統、機動車輛智慧辨識等創新管制策略，讓空氣品質能夠持續改善，AQI全年不良日數持續下降至3.2%；水汙染防治方面，除加嚴管制也積極推動自主削減，使工業廢水總量逐步下降；噪音防制方面，啟動「靜桃計畫」，陳情案件逐步下降更是有目共睹。毒化物質管理及災害預防方面，除持續降低毒化災害發生風險，還主動聯合警政機關稽查工業用笑氣，守護市民健康。