3度流標！桃園龜山運動館今動土 斥資7.2億2026年9月完工
為滿足龜山區各年齡層居民的運動需求，桃園市政府去年元月完成規劃建置「桃園市龜山樂活運動館」，經三度流標後，今由市長張善政舉行新建工程動土典禮，張善政表示，運動館工程總經費約7億2000萬元，感謝教育部體育署補助1億元，讓計畫順利啟動，預計2026年9月完工，提供民眾機能完善且平價的休閒運動場所。
位於龜山區復興三路與文化二路口的「桃園市龜山樂活運動館」是棟地上3層、地下1層建築物，總基地面積為2984.36坪，1樓規劃有成人及兒童的游泳池、SPA池、冷熱水池、烤箱、蒸氣室、販賣部、辦公室及服務台等，2樓為體適能中心，3樓有桌球教室、韻律教室、飛輪教室及綜合球場等；地下室為停車場及機房，此外，1樓戶外空間也設有汽、機車停車位，連同地下室總共可提供73席汽車及80席機車停放空間。
工務局表示，桃園市龜山樂活運動館的建築物外觀採簡潔金屬浪板及立面造型設計，以多元友善、區域連結、鄰里活化及特色亮點為概念，規劃設置綜合球場及游泳池等，內部大挑空使用空間及共融式的空間設計，配合戶外綠地景觀整體規劃，創造出悠閒休憩綠地環境。完工啟用後，除服務一般民眾，也可作為周邊學校培育運動人才教學使用，期待成為當地新地標。
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