3度流標！桃園龜山運動館今動土 斥資7.2億2026年9月完工

為滿足龜山區各年齡層居民的運動需求，桃園市政府去年元月完成規劃建置「桃園市龜山樂活運動館」，經三度流標後，今由市長張善政舉行新建工程動土典禮，張善政表示，運動館工程總經費約7億2000萬元，感謝教育部體育署補助1億元，讓計畫順利啟動，預計2026年9月完工，提供民眾機能完善且平價的休閒運動場所。

位於龜山區復興三路與文化二路口的「桃園市龜山樂活運動館」是棟地上3層、地下1層建築物，總基地面積為2984.36坪，1樓規劃有成人及兒童的游泳池、SPA池、冷熱水池、烤箱、蒸氣室、販賣部、辦公室及服務台等，2樓為體適能中心，3樓有桌球教室、韻律教室、飛輪教室及綜合球場等；地下室為停車場及機房，此外，1樓戶外空間也設有汽、機車停車位，連同地下室總共可提供73席汽車及80席機車停放空間。