桃園市龜山樂活運動館開工 體育署補助1億元

桃園市政府獲得教育部體育署補助約新台幣1億元，建置桃園市龜山樂活運動館，今天舉行開工典禮。桃園市長張善政指出，預計民國115年9月完工，將打造優質全齡樂活運動環境。

張善政今天出席「桃園市龜山樂活運動館新建工程」開工動土典禮時表示，桃園市龜山樂活運動館工程總經費約7億2000萬元，感謝體育署補助約1億元，讓計畫得以順利啟動，工程預計115年9月完工。

他指出，桃園市龜山樂活運動館1樓規劃游泳池及相關設施，2樓為體適能中心，3樓是綜合球場等運動設施，將提供民眾機能完善且平價的休閒運動場所。

桃園市政府工務局表示，游泳池規劃有SPA池、冷熱水池、兒童游泳池、烤箱、蒸氣室等，3樓有桌球教室、韻律教室、飛輪教室及綜合球場等。