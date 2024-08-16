桃園市龜山樂活運動館開工 體育署補助1億元
桃園市政府獲得教育部體育署補助約新台幣1億元，建置桃園市龜山樂活運動館，今天舉行開工典禮。桃園市長張善政指出，預計民國115年9月完工，將打造優質全齡樂活運動環境。
張善政今天出席「桃園市龜山樂活運動館新建工程」開工動土典禮時表示，桃園市龜山樂活運動館工程總經費約7億2000萬元，感謝體育署補助約1億元，讓計畫得以順利啟動，工程預計115年9月完工。
他指出，桃園市龜山樂活運動館1樓規劃游泳池及相關設施，2樓為體適能中心，3樓是綜合球場等運動設施，將提供民眾機能完善且平價的休閒運動場所。
桃園市政府工務局表示，游泳池規劃有SPA池、冷熱水池、兒童游泳池、烤箱、蒸氣室等，3樓有桌球教室、韻律教室、飛輪教室及綜合球場等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言