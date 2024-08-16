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美商科慕再生粒料堆農地 開挖又驚見營建廢棄物

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
美商台灣科慕公司去年關廠，被爆出將疑似鈦鐵礦氯化爐碴掩埋在桃園市楊梅區農地，引發地主不滿，去年開始清理，而近期又挖出大量營建廢棄物。圖／地主提供
美商台灣科慕公司去年關廠，被爆出將疑似鈦鐵礦氯化爐碴掩埋在桃園市楊梅區農地，引發地主不滿，去年開始清理，而近期又挖出大量營建廢棄物。圖／地主提供

美商台灣科慕公司去年關廠，被爆出將疑似鈦鐵礦氯化爐碴掩埋在桃園市楊梅區農地，引發地主不滿，去年清理而近期又挖出大量營建廢棄物，地主希望能盡速恢復農地農用，並免徵地價稅或暫定課徵田賦等。桃園市環保局說，日前現場查核場址表面及開挖點未見明顯人工粒料堆置，現場開挖發現有營建廢棄物，已另案移送桃園地檢署偵辦。

去年楊梅甡甡段農地有塊高於鄰地2至5公尺紅土地上，開挖後發現50至60公分的紅土層下，有深達約3公尺的疑似廢棄物。根據經濟部再生利用再生資源項目及規範規定，鈦鐵礦氯化爐碴雖是再生粒料，不過堆放在農地就應依法清除。

地主陳小姐表示，自2016年就有違法廢棄物傾倒在農地去年10月開挖清理，今年1月對方原本想結案，怎料根本沒清乾淨續挖，直到近期環保局現場會勘，發現仍有大量營建廢棄物尚未清除，47名地主仍有疑慮，希望能在結案前完全清乾淨。

「相信台灣很多農地也有類似狀況。」地主劉先生表示，日前得知現場也發現大量營建廢棄物，希望能繼續清除到恢復原狀為止，讓地主恢復農地農用，也盼市府能讓地主們恢復成原先免徵地價稅 ，或暫定課徵田賦等其他措施，確保受害所有權人權益。

環保局回應，去年會同經濟部產業發展署、環境部環境管理署勘查，並將現場疑似灰色鈦鐵礦氯化爐碴物送驗，經元素成分分析、重金屬TCLP、二氧化鈦、氯化物報告，農地灰色物質鈦、鐵及其相關元素成分與科慕觀音廠生產人工粒料成分趨向一致，且非屬有害事業廢棄物。

環保局說，今年8月9日會同環境部環境管理署暨部分地主勘查清理事宜，經現場查核，場址表面及10處開挖點未見明顯人工粒料堆置，而粒料下方發現有營建廢棄物一事，已另案移送桃園地檢署偵辦。

桃園市地稅局楊梅分局表示，市府都發局於2019年裁罰甡甡段第882、883及884農用地非農用，地稅局依現況課稅，將待恢復農地農用後停止課徵，地主可向跟行為人請求恢復農用並求償。

美商台灣科慕公司去年關廠，被爆出將疑似鈦鐵礦氯化爐碴掩埋在桃園市楊梅區農地，引發地主不滿，去年開始清理，而近期又挖出大量營建廢棄物。圖／地主提供
美商台灣科慕公司去年關廠，被爆出將疑似鈦鐵礦氯化爐碴掩埋在桃園市楊梅區農地，引發地主不滿，去年開始清理，而近期又挖出大量營建廢棄物。圖／地主提供

廢棄物 桃園地檢署 農地

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