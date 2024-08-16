凱米颱風後龍、大湖災後復建2.8億元 工程會促即報即審
日前凱米颱風造成全台災損嚴重，行政院公共工程委員會到各縣市盤點公共設施復建所需經費，副主委李怡德今天率領工程會及相關部會前往苗栗縣視察，初估復原重建總經費約2.8億元，一行人並赴大湖鄉現地勘查瞭解。
工程會表示，7月26日成立凱米颱風專案後，啟動縣市巡查，由陳主委及兩位副主委率領同仁，兵分三路前往各縣市協助加速盤點公共設施復建所需經費，今(16)日是繼連江、南投、宜蘭、雲林、新竹、屏東、花蓮之後的第8場。
縣府簡報中指出，這次風災主要集中於後龍鎮、大湖鄉，初估公共設施災後復建經費約2億8344萬多元，包含公路系統、水利、水土保持、觀光、原住民部落、其他農水路及漁港等工程類別。不過，由於縣府及各公所陸續勘災估損中，最終提報行政院協助金額尚未確定。
李怡德表示，工程會依院長卓榮泰指示啟動專案，針對各地方公共設施災後復建經費不足部分，工程會及中央各目的事業主管部會，都會採「即報即審」原則處理，尤其具有時效性的工程，可先行提報，讓實際施作與經費同時到位。
隨後，一行人到大湖鄉苗61線2K+100段現勘道路受損情形；經現場瞭解研判，致災原因應該是受凱米颱風影響，連續強降雨山區河水暴漲，沖刷砌石邊坡基礎導致邊坡損毀，連帶造成路面崩塌。
李副主委當場指示，道路上邊坡表土滑落、落石，於設計時應一併考量，可參考公路局意見，採用防落石網或採用噴漿工法，並應注意坡面排水方向，另道路下邊坡也應考量水流沖擊方向。此外，將來設計時，可邀集水利署及農村水保署共同研議，以消除致災原因。另若有偏遠地區的工項也建議單價酌增，以利採購發包順利。
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