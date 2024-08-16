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竹市府人事派令發出4天又撤回 遭質疑羞辱公務員

中央社／ 新竹市16日電

近期有公務員從中央部會申調回新竹市府，竹市府同意後發出人事派令，僅4天又撤回，令當事人傻眼，市府內部議論紛紛，質疑在前市長林智堅任內獲重用，如今人事更迭反遭羞辱。

不願具名的市府員工指出，這名事務官於前新竹市長林智堅任內曾任區長，也擔任過局處主管職務，能力頗佳也頗受林智堅重用。林智堅請辭投入桃園市長選舉後，這名事務官則轉換跑道調任中央單位。

高虹安上任市長後，新竹市接連發生校長遴選瑕疵、教育處長人選遭爆縱容職場霸凌黑歷史等爭議，今年7月，高虹安又因貪污案一審被判刑7年4月遭停職，由副市長邱臣遠代理市長，不少民代及地方人士建議市府找回熟悉教育事務的事務官協助教育業務，這名事務官便獲推薦申調回新竹市。

不過，新竹市政府8月5日發出派令，9日又發出撤銷函。當事人今天向中央社記者證實，函文只提撤銷派令，但「沒有任何理由」，從事公務生涯10多年來，還是頭一遭遇到這種事，「有點傻眼」。

此事也讓市府員工議論紛紛，質疑市府人事更迭，公務員無辜遭羞辱。

記者致電新竹市政府人事處，處長拒絕受訪。截至記者發稿前，新竹市政府未回應。

對此，民進黨新竹市議員楊玲宜表示，看來代理市長邱臣遠還是擺脫不了高虹安的黑手介入，新竹市政仍無法擺脫民眾黨政治操作的烏煙瘴氣，呼籲市府善用文官專業、遵循文官體制，是對基層公務員最基本的尊重。

林智堅 高虹安

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