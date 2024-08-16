竹市慈祥路延伸10月通車 光埔二期重劃預計明年12月完工
新竹市東區慈祥路目前正在施作延伸段工程，未來將延伸至埔頂路，打通死路，預計10月就能搶先通車，未來慈祥路將繼續延伸至光埔二期自辦市地重劃區中，成為區域重要道路，新竹市府也宣布光埔二期的公共設施預計明年12月就會完工。
新竹市代理市長邱臣遠表示，光埔二期是新竹市東區目前最受矚目的重劃區工程，今年2月2日已提前通車慈濟路、關新路延伸段，部分改善關埔地區及科學園區周邊區域長期交通壅塞情形，而慈祥路延伸至埔頂路段也預計10月就會通車投入使用。
慈祥路過去因重劃區未同時施工，加上有舊有房屋，使得道路長期未打通形成死巷，新竹市府與重劃會多次協商後，終於配合施工拆除擋道的民宅，並克服新舊路面高低差，終於讓慈祥路能向北延伸至埔頂路，未來慈祥路還將繼續延伸進光埔二期重劃區內。
新竹市府地政處長何憲棋表示，光埔二期自辦市地重劃區面積97公頃，規畫22公頃公園綠地，目前總施工進度約達60%，其中慈雲路、公道五路兩側的公園設計上涵蓋了多樣化的功能區域，包括開放草地、健身步道、兒童遊樂場以及休憩涼亭，預計明年12月就會完工。
不過除了慈祥路外，雖關新路延伸段已於今年2月2日提前通車，但因暫時僅通車至柯子湖溪左岸銜接防汛道路，並未如計畫中直通新竹縣公道路，導致出現「斷頭路」，引發地方不滿，呼籲盡快施工通車，新竹市府表示已經與新竹縣府協商，正式向國土署建議完成用地變更，讓道路能盡快施作。
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