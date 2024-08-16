快訊

罷免謝國樑成案！中選會決議10月13日舉行投票

直播／奧運英雄大遊行登場！出席名單、路線一次看

台股會V轉嗎？ 法人曝四大觀察點：看後續表現

竹市慈祥路延伸10月通車 光埔二期重劃預計明年12月完工

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
代理市長邱臣遠視察光埔二期公共工程進度，公園綠地設施預計明年底就會完工。圖／竹市府提供
代理市長邱臣遠視察光埔二期公共工程進度，公園綠地設施預計明年底就會完工。圖／竹市府提供

新竹東區慈祥路目前正在施作延伸段工程，未來將延伸至埔頂路，打通死路，預計10月就能搶先通車，未來慈祥路將繼續延伸至光埔二期自辦市地重劃區中，成為區域重要道路，新竹市府也宣布光埔二期的公共設施預計明年12月就會完工。

新竹市代理市長邱臣遠表示，光埔二期是新竹市東區目前最受矚目的重劃區工程，今年2月2日已提前通車慈濟路、關新路延伸段，部分改善關埔地區及科學園區周邊區域長期交通壅塞情形，而慈祥路延伸至埔頂路段也預計10月就會通車投入使用。

慈祥路過去因重劃區未同時施工，加上有舊有房屋，使得道路長期未打通形成死巷，新竹市府與重劃會多次協商後，終於配合施工拆除擋道的民宅，並克服新舊路面高低差，終於讓慈祥路能向北延伸至埔頂路，未來慈祥路還將繼續延伸進光埔二期重劃區內。

新竹市府地政處長何憲棋表示，光埔二期自辦市地重劃區面積97公頃，規畫22公頃公園綠地，目前總施工進度約達60%，其中慈雲路、公道五路兩側的公園設計上涵蓋了多樣化的功能區域，包括開放草地、健身步道、兒童遊樂場以及休憩涼亭，預計明年12月就會完工。

不過除了慈祥路外，雖關新路延伸段已於今年2月2日提前通車，但因暫時僅通車至柯子湖溪左岸銜接防汛道路，並未如計畫中直通新竹縣公道路，導致出現「斷頭路」，引發地方不滿，呼籲盡快施工通車，新竹市府表示已經與新竹縣府協商，正式向國土署建議完成用地變更，讓道路能盡快施作。

光埔二期重劃區正大興土木開闢道路、整地，未來將成為新竹新發展區域。圖／新竹市府提供
光埔二期重劃區正大興土木開闢道路、整地，未來將成為新竹新發展區域。圖／新竹市府提供

新竹 東區 重劃區

延伸閱讀

新北「589公車」延駛基隆百福今通車！基北北桃平台協調有成

岡山魚市場啟用後人車多 南側新闢298公尺道路月底一次紓解

網傳組自救會請補助 新竹晴空匯管委會否認有關

嘉義市湖子內重劃區車禍3傷 里長：事故多盼改善

相關新聞

竹市慈祥路延伸10月通車 光埔二期重劃預計明年12月完工

新竹市東區慈祥路目前正在施作延伸段工程，未來將延伸至埔頂路，打通死路，預計10月就能搶先通車，未來慈祥路將繼續延伸至光埔...

自來水散戶墊高延管成本屢被「打回票」 寶山今年如願辦理4案

新竹縣寶山鄉有2座水庫，但鄉內部分地區仍無自來水可用，鄉公所過去提出延管供水計畫，但因多為散戶，使得每戶平均施工成本過高...

參加日本大阪國際扯鈴比賽 後龍鈴漾扯鈴隊奪10座冠軍

「台灣鈴漾」實在好樣！苗栗縣後龍鈴漾扯鈴隊參加「2024年OIDC日本大阪國際扯鈴比賽」榮獲國際青少年組及公開組多項大獎...

桃園大園仁壽宮周末慶讚中元遶境 8路口將封閉管制

桃園市大園區仁壽宮配合民間風俗舉辦慶讚中元慶典，訂於這周六晚間6點至隔日凌晨0點舉行遶境及放水燈活動，歷年來活動期間均吸...

「組自救會爭取房貸補助」貼文掀議 晴空匯主委傻眼：所有人都不知情

新竹市晴空匯5月26日發生火警，住戶們仍在努力恢復家園，不過最近有民眾自稱受災的D棟住戶，在PTT貼文喊話要組「晴空匯區...

桃園青年創業貸款超額給付被點名 青年局：疫後增加申請

桃園市青年局辦理職涯課程、職場體驗、就業媒合等90場次課程及體驗活動，桃園市審計處發現，有14場職涯課程人數比其餘平均3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。