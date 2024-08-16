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自來水散戶墊高延管成本屢被「打回票」 寶山今年如願辦理4案

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
苗栗縣寶山鄉有2座水庫，但鄉內部分地區仍無自來水可用，圖為寶山水庫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣寶山鄉有2座水庫，但鄉內部分地區仍無自來水可用，圖為寶山水庫。記者胡蓬生／攝影

新竹縣寶山鄉有2座水庫，但鄉內部分地區仍無自來水可用，鄉公所過去提出延管供水計畫，但因多為散戶，使得每戶平均施工成本過高，計畫都被「打回票」，鄉公所為此今年編列高達2600萬元預算配合爭取自來水延管，4個計畫案終於過關，包括三峰、油田 、寶山村都有住戶受益，延管工程預計年底前完工。

寶山鄉長邱振瑋與自來水公司人員上午舉辦延管工程施工前說明會，4項延管工程案將在10個路段開挖埋管，總長5.9公里，希望讓鄉親了解，也避免被外界誤解「又在亂挖路」。

邱振瑋指出，鄉內至少已有7、8年未能辦理延管工程，這次4項延管供水案總經費要3200多萬元，鄉公所配合一半經費約1500多萬，延管案終於獲通過，包括三峰村8、9鄰、三峰一路、油田村通學路與新湖路二段，另外還有寶山村新湖路一段供水延管工程等4案工程。

水公司第三區管理處指出，水利署對各地提出的延管供水工程計畫，有一定經費標準要求，通常每戶20萬元成本以下的延管案較易核准通過，寶山鄉的4項工程可供水60戶，但大多是散戶，平均每戶延管費用高達54萬元，較不符合效益，因鄉公所支持一半經費，另外縣府也補助300多萬元，讓經費能達到中央要求的標準，使得4案得以審核過關。

苗栗縣寶山鄉有2座水庫，但鄉內部分地區仍無自來水可用，圖為寶二水庫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣寶山鄉有2座水庫，但鄉內部分地區仍無自來水可用，圖為寶二水庫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣寶山鄉有2座水庫，但鄉內部分地區仍無自來水可用，圖為寶山水庫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣寶山鄉有2座水庫，但鄉內部分地區仍無自來水可用，圖為寶山水庫。記者胡蓬生／攝影

住戶 水公司 鄉長

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