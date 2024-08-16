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參加日本大阪國際扯鈴比賽 後龍鈴漾扯鈴隊奪10座冠軍
「台灣鈴漾」實在好樣！苗栗縣後龍鈴漾扯鈴隊參加「2024年OIDC日本大阪國際扯鈴比賽」榮獲國際青少年組及公開組多項大獎，總計10座冠軍、6座亞軍及4座季軍，這些台灣小將們，用扯鈴站上夢想的世界舞台，也被地方譽為「苗栗之光」、「台灣之光」。
今年「2024年OIDC日本大阪國際扯鈴大賽」，鈴漾扯鈴隊由後龍國小學務主任兼教練團教練洪及仁帶隊，11日出國，共有17位隊員參加，預計18日返國。
校方今天傳出好消息指出，這次獲得扯鈴花式團體冠軍的時刻，頒獎典禮前，全隊大家都很緊張，尤其是第一次參加這麼大型高強度比賽的隊員，當所有的選手站在頒獎台前等待著宣布成績時，心跳熱情加速，聽見大會宣布「台灣鈴漾」第一名時，紛紛興奮的大聲鼓掌歡呼。
這個冠軍得來不易，面對來自馬來西亞、日本等國家眾多強勁團隊，孩子們能夠秀出屬於自己的精彩，也完成了「深耕後龍、發揚苗栗、立足台灣、放眼世界」的夢想。
後龍鈴漾扯鈴隊成立迄今滿12年，在這幾年對外公演、競賽成績亮眼，日前參加2023年DMOC馬來西亞國際扯鈴比賽榮獲國小組及公開組多項大獎，囊括國際小學組團體舞台賽冠軍、亞軍、國際小學組男子及女子個人舞台賽冠軍，國際青少年組及國際公開組女子個人舞台賽冠軍，至今已累積39座國際冠軍、449座全國冠軍。
校方表示，由於此次出國比賽費用近120萬元，特別感謝教育部體育署、苗栗縣政府、後龍鎮公所、力晶積成電子公司、麗富康公司、後龍鎮萬善祠百姓公廟等各方善心企業及人士的捐款及學生家長們的支援，讓這次後龍鈴漾扯鈴隊孩子的圓夢之旅可以順利成行並揚威國際。
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