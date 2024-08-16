參加日本大阪國際扯鈴比賽 後龍鈴漾扯鈴隊奪10座冠軍

「台灣鈴漾」實在好樣！苗栗縣後龍鈴漾扯鈴隊參加「2024年OIDC日本大阪國際扯鈴比賽」榮獲國際青少年組及公開組多項大獎，總計10座冠軍、6座亞軍及4座季軍，這些台灣小將們，用扯鈴站上夢想的世界舞台，也被地方譽為「苗栗之光」、「台灣之光」。

今年「2024年OIDC日本大阪國際扯鈴大賽」，鈴漾扯鈴隊由後龍國小學務主任兼教練團教練洪及仁帶隊，11日出國，共有17位隊員參加，預計18日返國。

校方今天傳出好消息指出，這次獲得扯鈴花式團體冠軍的時刻，頒獎典禮前，全隊大家都很緊張，尤其是第一次參加這麼大型高強度比賽的隊員，當所有的選手站在頒獎台前等待著宣布成績時，心跳熱情加速，聽見大會宣布「台灣鈴漾」第一名時，紛紛興奮的大聲鼓掌歡呼。

這個冠軍得來不易，面對來自馬來西亞、日本等國家眾多強勁團隊，孩子們能夠秀出屬於自己的精彩，也完成了「深耕後龍、發揚苗栗、立足台灣、放眼世界」的夢想。

後龍鈴漾扯鈴隊成立迄今滿12年，在這幾年對外公演、競賽成績亮眼，日前參加2023年DMOC馬來西亞國際扯鈴比賽榮獲國小組及公開組多項大獎，囊括國際小學組團體舞台賽冠軍、亞軍、國際小學組男子及女子個人舞台賽冠軍，國際青少年組及國際公開組女子個人舞台賽冠軍，至今已累積39座國際冠軍、449座全國冠軍。