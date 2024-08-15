桃園大園仁壽宮周末慶讚中元遶境 8路口將封閉管制

桃園市大園區仁壽宮配合民間風俗舉辦慶讚中元慶典，訂於這周六晚間6點至隔日凌晨0點舉行遶境及放水燈活動，歷年來活動期間均吸引眾多信徒共襄盛舉，大園警方為此將加派警力，在遶境隊伍行經路線進行交通管制，並封閉部分道路路口管制車輛進出，避免交通壅塞。

大園警分局表示，遶境車隊將在17日晚間6點自大園區中正二街及中正三街附近集結，並於大園國小前出發，沿途行經中山南路、中山北路、中正東路、中正西路、中華路、新生路、民生路及仁壽路等路段。由於當天遶境隊伍還有水燈車、神轎及陣頭表演等陣容，車隊車速緩慢，警方將派員在沿線實施交通疏導。

此外，為避免仁壽宮廟口前交通堵塞，大園警方將在當天晚間6點起至隔日凌晨0點止實施部分路口交通管制，封閉管制路口為中正東路與新生路口、中正西路與中山北路口、中正西路與新興路口、中華路與中山北路口、中華路與新生路口、大觀路與新興路口、大觀路與中山北路口及中山北路與仁壽街口（單行道）等8處路口，封閉路口範圍內道路將視狀況必要彈性管制，除公車、消防車、救護車、其他緊急救援車輛、活動作業車輛及當地住戶外，其餘車輛禁止進入，管制範圍及時間並視現場狀況機動調整提早或延後解除管制。

警方呼籲駕駛人，自大園交流道下沿中正東路往市區方向，如遇到交通壅塞車流回堵時，請配合管制提早於中正東路與民生南路口右轉往民生南路方向行駛；中山南路往市區車流回堵時，亦請提早於中山南路與和平東路口，左轉和平西路或右轉往和平東路方向行駛，以避免車流堵塞。