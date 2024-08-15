聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園大園仁壽宮周末慶讚中元遶境 8路口將封閉管制

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市大園區仁壽宮配合民間風俗舉辦慶讚中元慶典，訂於這周六晚間6點至隔日凌晨0點舉行遶境及放水燈活動，大園警方為此將加派警力，在遶境隊伍行經路線進行交通管制，並封閉部分道路路口管制車輛進出。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區仁壽宮配合民間風俗舉辦慶讚中元慶典，訂於這周六晚間6點至隔日凌晨0點舉行遶境及放水燈活動，大園警方為此將加派警力，在遶境隊伍行經路線進行交通管制，並封閉部分道路路口管制車輛進出。記者周嘉茹／翻攝

桃園市大園區仁壽宮配合民間風俗舉辦慶讚中元慶典，訂於這周六晚間6點至隔日凌晨0點舉行遶境及放水燈活動，歷年來活動期間均吸引眾多信徒共襄盛舉，大園警方為此將加派警力，在遶境隊伍行經路線進行交通管制，並封閉部分道路路口管制車輛進出，避免交通壅塞。

大園警分局表示，遶境車隊將在17日晚間6點自大園區中正二街及中正三街附近集結，並於大園國小前出發，沿途行經中山南路、中山北路、中正東路、中正西路、中華路、新生路、民生路及仁壽路等路段。由於當天遶境隊伍還有水燈車、神轎及陣頭表演等陣容，車隊車速緩慢，警方將派員在沿線實施交通疏導。

此外，為避免仁壽宮廟口前交通堵塞，大園警方將在當天晚間6點起至隔日凌晨0點止實施部分路口交通管制，封閉管制路口為中正東路與新生路口、中正西路與中山北路口、中正西路與新興路口、中華路與中山北路口、中華路與新生路口、大觀路與新興路口、大觀路與中山北路口及中山北路與仁壽街口（單行道）等8處路口，封閉路口範圍內道路將視狀況必要彈性管制，除公車、消防車、救護車、其他緊急救援車輛、活動作業車輛及當地住戶外，其餘車輛禁止進入，管制範圍及時間並視現場狀況機動調整提早或延後解除管制。

警方呼籲駕駛人，自大園交流道下沿中正東路往市區方向，如遇到交通壅塞車流回堵時，請配合管制提早於中正東路與民生南路口右轉往民生南路方向行駛；中山南路往市區車流回堵時，亦請提早於中山南路與和平東路口，左轉和平西路或右轉往和平東路方向行駛，以避免車流堵塞。

交通管制 神轎 遶境

延伸閱讀

桃園景福宮百年盛事中元水燈排遶境 桃警周末加強交管

淡水中山北路人車爭道 會勘爭設實體人行道

彰化8+9二林挑釁分駐所？警方澄清：沒事、是遶境祈福

宜蘭市8月3日晚上放水燈 23支隊伍遶境加碼河濱公園煙火秀

相關新聞

「組自救會爭取房貸補助」貼文掀議 晴空匯主委傻眼：所有人都不知情

新竹市晴空匯5月26日發生火警，住戶們仍在努力恢復家園，不過最近有民眾自稱受災的D棟住戶，在PTT貼文喊話要組「晴空匯區...

桃園大園仁壽宮周末慶讚中元遶境 8路口將封閉管制

桃園市大園區仁壽宮配合民間風俗舉辦慶讚中元慶典，訂於這周六晚間6點至隔日凌晨0點舉行遶境及放水燈活動，歷年來活動期間均吸...

桃園青年創業貸款超額給付被點名 青年局：疫後增加申請

桃園市青年局辦理職涯課程、職場體驗、就業媒合等90場次課程及體驗活動，桃園市審計處發現，有14場職涯課程人數比其餘平均3...

苗縣警局重建卡關 內政部：計畫經費一再修正未上交

苗栗縣政府警察局新建大樓案因經費短差近6億元，有消息指出是因為中央補助跳票，若縣府籌措無著，工程恐胎死腹中。內政部今天表...

假日都有市集體驗 「Wah！幾散竹東」泰雅祭儀展今登場

新竹縣原住民族產業展銷中心今天起推出為期2個月的「Wah！幾散竹東」泰雅族歲時祭儀演變歷程特展，每周末都有市集、歌舞表演...

移除800萬地錨經費 議員憂心自由車場位移…竹市府：尚屬安全

新竹市立自由車場今年1月投入1億1878萬元進行周邊環境設施改善工程，不過市議員劉彥伶指出，日前在會勘中得知，自由車場水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。