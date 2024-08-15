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竹縣北埔國中、六家國小落實交安教育 金安獎奪雙金

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
六家國小善用情境布置模擬通學狀況，繪製教學區行人動線3D地景。圖／新竹縣政府提供
六家國小善用情境布置模擬通學狀況，繪製教學區行人動線3D地景。圖／新竹縣政府提供

新竹縣北埔國中結合社區環境將自行車定向越野闖關列入校訂課程，提升學生交通安全風險應變能力，六家國小善用情境模擬通學狀況，繪製行人動線3D地景，讓學生從生活中學習交安，兩校的表現獲肯定，雙獲今年「金安獎」特優的金獎榮耀。

新竹縣長楊文科表示，為擺脫「行人地獄」惡名，打造安全的交通環境，從小建立正確交通安全意識非常重要。他肯定六家國小校長林仁煥、北埔國中校長巫季烈帶領師生團隊在交通安全教育的努力；為形塑優質的交通安全文化，新竹縣將持續在工程、教育、監理及執法等面向下功夫。

縣府教育局指出，金安獎有交通界奧斯卡獎的美譽，教育部5月間派員到新竹縣實地訪視學校的交通安全教育，其中竹北市六家國小為代表國小組參賽，校方秉持「守護交通心，六家安全行」願景，除結合學生繪製的校園安全地圖、交安四格漫畫作品及教學區行人動線3D地景，且善用情境布置模擬通學狀況，將交安五大守則融入各領域課程，從教育扎根交通安全觀念，獲教育部肯定，拿下今年金安獎縣市組國小特優殊榮。

北埔國中代表國中組參賽，因學校位於台3線觀光區，也是國際單車賽事必經之地，學生騎自行車通學比率高，校內成立單車社、更換反光度高的後背書包，還辦理各式自行車安全講習體驗，深化學生安全騎行觀念。學校結合戶外教育辦理「北埔街區定向越野闖關」課程，實際帶領學生熟悉周邊社區環境，並提升交通風險應對能力，同時善用VR科技遊戲化學習，寓教於樂，獲評審青睞，贏得「金安獎」縣市組國中特優的肯定。

教育局長楊郡慈說，新竹縣努力推動交通安全教育落實與扎根，每年都有學校獲金安獎肯定，教育小組將持續攜手道安會報各小組，從課程落實、環境改善等方面著手，提升親師生交通安全意識。

六家國小學生繪製交通安全四格漫畫作品。圖／新竹縣政府提供
六家國小學生繪製交通安全四格漫畫作品。圖／新竹縣政府提供
北埔國中結合戶外教育辦理「北埔老街定向越野闖關」課程。圖／新竹縣政府提供
北埔國中結合戶外教育辦理「北埔老街定向越野闖關」課程。圖／新竹縣政府提供
監理所到北埔國中宣導交通安全知識。圖／新竹縣政府提供
監理所到北埔國中宣導交通安全知識。圖／新竹縣政府提供
北埔國中辦理交通安全宣導話劇。圖／新竹縣政府提供
北埔國中辦理交通安全宣導話劇。圖／新竹縣政府提供
北埔國中善用VR科技遊戲化，引導學生學習交通安全知識。圖／新竹縣政府提供
北埔國中善用VR科技遊戲化，引導學生學習交通安全知識。圖／新竹縣政府提供

新竹 楊文科 自行車 行人地獄

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