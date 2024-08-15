「組自救會爭取房貸補助」貼文掀議 晴空匯主委傻眼：所有人都不知情

新竹市晴空匯5月26日發生火警，住戶們仍在努力恢復家園，不過最近有民眾自稱受災的D棟住戶，在PTT貼文喊話要組「晴空匯區權人自救會」，還要推動納入災區，爭取房貸利息減免、健保、水電費以及就醫補助等。貼文一出引發網友熱議。晴空匯管委會也出面駁斥，該自救會與社區管委會沒有任何關係，並已侵害社區形象。

該則貼文指出，「晴空匯區權人自救會」已經在推動「晴空匯火災可以被中央劃入災區」，一旦劃入災區後，區權人可獲得包含房貸利息減免、住宅重建補助以及專案修繕貸款申請、國保、健保、水、電費、就醫補助，以及稅賦減免等。

該則貼文強調，最直接的影響就是D棟每個月的房貸可以得到喘息，後續還可以有政府資源協助社區重建，目前提案已經送到內政部，自救會亦在6月20日收到內政部回覆，已聯繫消防署簽訂專案，提交給行政院審核，並且已於8月初與各部會開會討論。

該則貼文也引發網友熱烈討論，紛紛批評：「這是天災嗎？」、「為什麼要政府補助？沒保險嗎？」、「這樣火災以後都可以認定災區了」、「那未來出售獲利要不要全部還給政府？」

「非常傻眼」，晴空匯主委簡隆至表示，「晴空匯區權人自救會」與晴空匯管委會沒有任何關係，且該自救會有多少成員、是否都是晴空匯實際住戶不得而知，晴空匯社區有500多戶，據了解，加入該自救會的住戶保證連50戶都沒有。

該自救會文章被轉貼至其他網路群組，引發社會觀感不佳和打著自救會名義，實則侵害社區形象，讓住戶抱怨該自救會的行為。