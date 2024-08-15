桃園青年創業貸款超額給付被點名 青年局：疫後增加申請

桃園市青年局辦理職涯課程、職場體驗、就業媒合等90場次課程及體驗活動，桃園市審計處發現，有14場職涯課程人數比其餘平均33人低，仍持續舉辦同類型課程，且青年創業貸款利息補貼自每年度預算為100萬，去年超額提供262萬元。青年局回應，此類課程為求職者工具型通識課程，經評估仍開設；至於超額補助主因疫後大增，未來也將增訂受理期間，如經費用罄則停止受理條款。

依行政院主計處資料顯示，桃園市15至24 歲、25至29 歲青年失業率分別介於10.7％至12.1％間、4.9％至6.7％間，皆高於全市整體失業率3.5％至4.0％，且去年15至24 歲青年失業率為全市整體失業率3.23 倍，為近5年新高。

審計處發現，桃園去年辦理40場職涯課程與50場次職場體驗活動，來整合青年就業需求，其中14場包含履歷撰寫、簡報技巧、求職防詐騙、探索職涯等課程，參與人數僅介於8至22人，皆較各場次平均人數33人低，不過仍持續重複辦理相同內容課程。

青年局回應，桃園產業發展以工業、製造為主，青年從事該類工作意願相對較低，投入正職已非青年獲取薪資的唯一選擇，在開設的課程及場次中，部分參與人數較少，這類課程乃求職者工具型通識課程，對於青年求職有極大的幫助，但已具備此能力者則選擇不參加，但仍評估仍為初次求職者所需，也可精進多次求職需要，故仍然開設此類課程。針對部分職涯課程參與人數較少一節，將研擬設計活潑有趣的內容。

審計處報告也指出，青年創業貸款利息補貼計畫，自去年起編列5年度分年資金需求共計500 萬元，1年預算為100萬元，去年實際經費需求為 262 萬餘元，為原編預算金額 2.6倍，且案件申請踴躍超逾原編預算仍持續受理，應改善。