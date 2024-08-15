道禾竹北托嬰中心涉虐嬰 35名幼兒轉介鄰近托嬰中心

道禾竹北托嬰中心涉不當對待幼兒，受害嬰兒家長今天上午開記者會聲淚俱下控訴。道禾集團今下午再次回應，會全力配合8月30日專家會議調查，重申道禾竹北托嬰中心無限期停業，35名幼兒將轉介到鄰近托嬰中心，並再次向家長致歉。

道禾國際教育集團表示，旗下所屬竹北托嬰中心因教保員保育不當驚擾家長，集團隨即成立專案小組並指示相關人等，全面配合新竹縣政府社會處與檢警單位進行調查。對於讓當事者家長備感煎熬、生活不安，全體教職員鞠躬致歉。

道禾執行長曾國俊表示，會全力配合8月30日專家學者調查，包括將孩子置於幫寶椅上保育超過數小時不等、置於嬰兒床及圍欄裡，孩子哭鬧未予安撫、沒適時為孩子補充水分、保育人員言詞管教不當、中心主管保育品質低落管理鬆散、保育當班老師放任孩子躺臥地上滑手機等情事。

曾國俊坦承竹北托育中心及主管錯失在第一時間做出正確處置，但事發後集團隨即監管與補救，並向當事家長坦承疏失有負所託，不過仍無法與托嬰中心所犯下的錯誤相稱，希望能與當事者家長當面致意。

道禾指出，竹北托嬰中心現有35名幼兒，將在30天內轉介於附近六家托嬰中心，六家托嬰中心經查詢尚有30個名額可供收托，其餘5名幼兒名額目前仍在安排中。

道禾原本希望透過專案小組研擬防範措施與改造計畫，包括中心人員面試與遴選機制、職前與在職保育訓練品質、全面保育品質保證系統、維持保育人員良好的操守與身心照顧、保育方案設計與執行品質提升等，向新竹縣政府社會處申請暫時停業至年底，不過昨晚召開內部會議後，決議無限期停業並全面配合政府相關單位的專業輔導、調查與指正，以及進行無限期停業申請相關作業程序。