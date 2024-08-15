假日都有市集體驗 「Wah！幾散竹東」泰雅祭儀展今登場

新竹縣原住民族產業展銷中心今天起推出為期2個月的「Wah！幾散竹東」泰雅族歲時祭儀演變歷程特展，每周末都有市集、歌舞表演、氣墊泳池、潑水活動及多樣手作體驗活動，縣府歡迎各地民眾報名參加，一同前來度過歡樂假期。

新竹縣政府原民處表示，泰雅族的宗教信仰主要為「祖靈」，認為祖靈具有主宰人一生禍福的力量，祖靈的祝福可使氏族成員生命平安，並保一年的農作得以豐收；因此祖靈祭在泰雅族祭典中有敬畏祖先、感恩祈福、團結族人及分享分擔等崇高意義；而播種祭、祖靈祭主要起源都來自農作物小米，伴隨著小米的播種到收割，都有不同祭儀要執行，這次來參與活動，可體驗歡樂豐收舞蹈教學，運用舞步感謝祖靈保佑每年豐收。

「Wah！幾散竹東」泰雅族歲時祭儀演變歷程特展，活動時間從8月15日至10月15日，每周六、日及國定假日都有假日市集、假日歌舞表演與歲時祭儀活動體驗組合。凡報名參加歲時祭儀活動體驗組合，就可參與園區及展場導覽解說、祭儀舞蹈教學、DIY體驗，包含馬告薰香體驗、挽臉體驗、射箭體驗、手作鑰匙圈、小米愛玉體驗、原民串珠或個人風味餐一份（7選1）。

另外，即日起至8月底期間，Wah!幾散園區還有「潑水一夏」夏日潑水派對，目前僅剩17、18、24及25日最後4場次，活動中有4個關卡，贏家組合可獲得園區餐點一份及小水槍，現場還有準備氣墊溜滑梯與氣墊泳池。