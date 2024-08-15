移除800萬地錨經費 議員憂心自由車場位移…竹市府：尚屬安全

新竹市立自由車場今年1月投入1億1878萬元進行周邊環境設施改善工程，不過市議員劉彥伶指出，日前在會勘中得知，自由車場水土保持已變更設計，且要將耗費800多萬的地錨經費拿掉，她憂心若不做水保，後續恐發生位移問題。新竹市教育處表示，現階段專家認定既有擋土結構尚屬安全，採用地錨工法恐無法發揮效益。

劉彥伶指出，自由車場經歷第一次變更設計，取消了原有水保的地錨。全國許多關心自由車場的夥伴們，都相當擔憂是否賽道蓋好後又發生場地裂開、到處都是龜裂，以及騎起來像騎馬的感覺，無法讓選手在比賽時得到最佳成績。

劉彥伶說，經過工務處說明，日前自由車場發生裂縫等原因，可能為當時填土未確實，造成後續有地層下陷等許多原因。然而，原設計地錨，被認為是過度施工，因地錨打下去可能只能維持一段時間，一勞永逸的方法是必須將水土保持重新規畫，包含擋土牆的設計並增加賽場測量儀。工務處也承諾，後續會針對水土保持的部分持續爭取二期的經費。

新竹市教育處表示，自由車場為1977年興建之運動場所，當時工法為挖除部分的山體，再回填到前方山坡並搭配擋土牆，整平出一塊地做為自由車場區，現在之賽道部分為設置於回填土區上。應用工程地質專家表示，回填土壤經過多年的壓密沈陷，現況已趨於平衡，邊坡經穩定性分析後仍為安全，後續工程應以盡量減少地層擾動為原則。

工務處表示，邊坡改善等相關工程須經過長期監測才能有效進行整治，如未經監測確認原因而採用地錨工法恐無法發揮效益，且後續亦須編列經費持續維護管理，考量維護管理成本與整體效益，故進行變更設計。現階段專家認定既有擋土結構尚屬安全，市府亦將持續監控自由車場邊坡狀況，保障自由車場整體安全性。