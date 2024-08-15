快訊

槍手連開2波…「鴨頭」離開桌遊店遇伏擊十多槍 腹中2槍送醫亡

成大資工首度與台大機械同分！ 升學專家：2類組「選系不選校」

終戰這一天：日本靖國神社為何爭議不休？

救國團北橫公益圓夢健行開走 苗縣21身障朋友共襄盛舉

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
此次北橫公益圓夢健行活動，苗栗縣共有21人，其中有幼安教養院的身障朋友共襄盛舉，上午由縣長鍾東錦授旗，並預祝路程順利完成挑戰。圖／苗栗縣政府提供
此次北橫公益圓夢健行活動，苗栗縣共有21人，其中有幼安教養院的身障朋友共襄盛舉，上午由縣長鍾東錦授旗，並預祝路程順利完成挑戰。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣救國團舉辦為期3天的「北橫公益圓夢健行計畫」，帶領特殊教育生挑戰北橫公路健行，今天正式啟行，由縣長鍾東錦授旗，提醒他們北橫縱走活動平安快樂，注意安全好好欣賞沿途風光，未來會持續強化復康巴士的營運服務及行動輔具的協助，鼓勵身障者外出進行社會參與。

此次「特教遠航圓夢翱翔」北橫公益圓夢健行計畫將從大溪慈湖園區出發，一路前往終點巴陵大橋巴陵驛站，預計健行10公里，籌組50人包含34位身障朋友及其陪同者；苗栗縣共有21人，其中有幼安教養院的身障朋友共襄盛舉，提供身障者外區參與活動機會，一起完成挑戰，實現自我價值。

苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗救國團將帶領苗栗、嘉義的特教大小朋友到北橫健走，相當不容易，縣府支援接駁車輛，陪伴夥伴們欣賞沿途美麗風景走完這段路，一起完成他們的夢想；而幫他人圓夢是件很棒的事情，「君子成人之美」，只要鄉親有想要做的事，縣府定會努力，全力協助並找各界幫忙，一起合作讓大家完成夢想。

救國團總團部活動處長潘宗志則表示，要把一件簡單的事做好就是不容易的事，這次北橫活動的標語為「走過北橫無限可能」，人生路途很多事情要一步一腳印完成，這次不但要帶領苗栗、台北、嘉義勇士們一起挑戰北橫，體驗青山綠水及台灣每個角落美好，更讓夥伴們知道幫助別人是愉快的事情，藉此肯定自己存在的價值與意義。

北橫 救國團 身障者

延伸閱讀

苗縣警局重建一等再等 鍾東錦將拜會行政院尋解套

影／非法定社福遭中央扣減補助7784萬 鍾東錦：暫不會調整

勞資爭議溝通橋梁 苗栗縣表揚24名績優調解人

苗栗縣財政考核墊底 鍾東錦：這是數字魔術

相關新聞

查緝露天燃燒 苗縣裝設人工智慧煙霧辨識自動通報系統

苗栗縣政府環保局為遏止露天燃燒，導入人工智慧煙霧辨識暨自動通報系統，可24小時探測1公里區域內的露天燃燒行為，目前已先在...

救國團北橫公益圓夢健行開走 苗縣21身障朋友共襄盛舉

苗栗縣救國團舉辦為期3天的「北橫公益圓夢健行計畫」，帶領特殊教育生挑戰北橫公路健行，今天正式啟行，由縣長鍾東錦授旗，提醒...

扶輪社團捐15萬關懷 桃千歲樂團近百歲長者表演活力

桃園市國際扶輪社3501地區等15個扶輪社今天上午至平鎮區三安社區，舉辦「幸福轉動、愛在三安」關懷活動，市府社會局長陳寶...

桃園景福宮百年盛事中元水燈排遶境 桃警周末加強交管

桃園市桃園區大廟景福宮一年一度的「慶讚中元祭典放水燈遊行」活動，已有百年歷史，是地方重要的宗教文化盛事。今年將在8月17...

桃園亞矽創重新評估開發 遭指進度慢

桃園市政府原欲興建亞洲矽谷創新研發中心，考量75億元龐大預算恐釀財務黑洞，市長張善政去年拍板「喊卡」，另編1600萬元進...

關埔汙水道 將提升接管率3.99%

新竹市汙水下水道近年整體工程進展牛步，截至7月底接管率22.36%，不僅連年被審計室點名，還被鄰近的竹縣、苗縣超車。竹市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。