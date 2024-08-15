救國團北橫公益圓夢健行開走 苗縣21身障朋友共襄盛舉

苗栗縣救國團舉辦為期3天的「北橫公益圓夢健行計畫」，帶領特殊教育生挑戰北橫公路健行，今天正式啟行，由縣長鍾東錦授旗，提醒他們北橫縱走活動平安快樂，注意安全好好欣賞沿途風光，未來會持續強化復康巴士的營運服務及行動輔具的協助，鼓勵身障者外出進行社會參與。

此次「特教遠航圓夢翱翔」北橫公益圓夢健行計畫將從大溪慈湖園區出發，一路前往終點巴陵大橋巴陵驛站，預計健行10公里，籌組50人包含34位身障朋友及其陪同者；苗栗縣共有21人，其中有幼安教養院的身障朋友共襄盛舉，提供身障者外區參與活動機會，一起完成挑戰，實現自我價值。

苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗救國團將帶領苗栗、嘉義的特教大小朋友到北橫健走，相當不容易，縣府支援接駁車輛，陪伴夥伴們欣賞沿途美麗風景走完這段路，一起完成他們的夢想；而幫他人圓夢是件很棒的事情，「君子成人之美」，只要鄉親有想要做的事，縣府定會努力，全力協助並找各界幫忙，一起合作讓大家完成夢想。

救國團總團部活動處長潘宗志則表示，要把一件簡單的事做好就是不容易的事，這次北橫活動的標語為「走過北橫無限可能」，人生路途很多事情要一步一腳印完成，這次不但要帶領苗栗、台北、嘉義勇士們一起挑戰北橫，體驗青山綠水及台灣每個角落美好，更讓夥伴們知道幫助別人是愉快的事情，藉此肯定自己存在的價值與意義。