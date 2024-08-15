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扶輪社團捐15萬關懷 桃千歲樂團近百歲長者表演活力

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
際扶輪社3501地區扶輪社捐贈三安社區關懷據點，樂寶樂團「千歲團」長者表演快樂。記者曾增勳／攝影
際扶輪社3501地區扶輪社捐贈三安社區關懷據點，樂寶樂團「千歲團」長者表演快樂。記者曾增勳／攝影

桃園市國際扶輪社3501地區等15個扶輪社今天上午至平鎮區三安社區，舉辦「幸福轉動、愛在三安」關懷活動，市府社會局長陳寶民見證，捐贈三安社區關懷據點15萬元，並欣賞樂寶樂團「千歲團」長者表演，樂在其中，陳寶民表示，3501地區扶輪社8年來經常贊助三安社區辦活動，促進長者健康、延緩老化幫助很大。

三安社區發展協會理事長劉宜俤與王珮毓推動下，辦理這項三安社區關懷活動，有「千歲樂團」之稱的樂寶樂團，表演生動活潑的打擊樂，老人家隨音樂擺動，讓扶輪社長一行欣賞肯定。劉宜俤說，成立訓練3年多的樂寶樂團，年齡從65歲到90多歲，使用環保樂器，學習打擊音樂，最年長97歲表演展現活力，曾受邀至樂天球場、世界客家博覽會等地表演，老人健康快樂。

陳寶民表示，平鎮三安社區據點，中央、地方政府補助外，3501 扶輪社8來長期贊助經費，讓該社區辦理更多活動和找老師指導，促進社區老人健康樂齡樂活，市府感謝3501扶輪社的支持，中央和地方針對關懷據點有健康促進、體適能活動或藝術、手作課程，隨社區特性調整，讓老人家延緩老化，是關懷據點最主要目的。

國際扶輪社3501地區總監周玉庭說，扶輪社長期補助三安辦活動，認識三安社區銀髮寶貝們，看到他們的作品不輸專業人士，作品結合產業做成產品，讓長者生活變得更有趣，顯示長者不是只拿別人給的東西，也回饋社會，這非常了不起。

中壢北區扶輪社長楊美玲亦說，該扶輪社參加三安社懷據點7年多，樂團帶領老人家學習音樂辦活動，看見這群老人臉上帶著幸福感，8、90歲的老人家開心唱歌，促進老人健康、比較不會浪費社會資源，是社一直支持關懷據點活動目的。

王珮毓表示，三安地區在平鎮區屬於相對經濟弱勢區域，在社會團體資源挹注，三安地區長輩關懷據點每天中午供餐，社會資源關懷三安地區長者具實質意義，還有鄰近東安國中許多經濟弱勢學生，包括原住民、單親、隔代教養及外配新娘等家庭組成，最近中元普度，社團配合協助長者、弱勢家庭學生做公益很有意義。

際扶輪社3501地區扶輪社捐贈三安社區關懷據點，樂寶樂團「千歲團」長者表演快樂。記者曾增勳／攝影
際扶輪社3501地區扶輪社捐贈三安社區關懷據點，樂寶樂團「千歲團」長者表演快樂。記者曾增勳／攝影
際扶輪社3501地區扶輪社捐贈三安社區關懷據點15萬元，欣賞長者手作產品精彩。記者曾增勳／攝影
際扶輪社3501地區扶輪社捐贈三安社區關懷據點15萬元，欣賞長者手作產品精彩。記者曾增勳／攝影
際扶輪社3501地區扶輪社捐贈三安社區關懷據點15萬元，市府社會局長陳寶民見證（左五）。記者曾增勳／攝影
際扶輪社3501地區扶輪社捐贈三安社區關懷據點15萬元，市府社會局長陳寶民見證（左五）。記者曾增勳／攝影
際扶輪社3501地區扶輪社捐贈三安社區關懷據點15萬元，欣賞長者手作產品精彩。記者曾增勳／攝影
際扶輪社3501地區扶輪社捐贈三安社區關懷據點15萬元，欣賞長者手作產品精彩。記者曾增勳／攝影

樂團 長輩 音樂

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